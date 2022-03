Turci byli slaboučcí. Sparta si v derby nemůže dovolit prohrát, burcuje Němeček

Když mluví o Spartě, říká my. Její bývalý kapitán Václav Němeček, účastník mistrovství světa 1990 v Itálii v dresu Československa a stříbrný medailista z EURA 1996 v Anglii v dresu Česka, v sobě nepopře náklonnost k rudé barvě. V derby (neděle, 18.00 v Edenu) věří, že jeho nástupci obstojí. "Musí však mít takový přístup, jako v nedávném pohárovém utkání," povzbuzuje je.

Sparta v probíhajícím ročníku Slavii poráží, na podzim doma v lize 1:0, na jaře v poháru v Edenu 2:0. Znamená to, že jde do derby jako favorit?



To bych byl asi opatrný, i když bych byl rád, kdybychom byli favoriti. V jarním pohárovém utkání jsem byl spokojený s přístupem hráčů, ale ostatní zápasy mi moc radosti nepřinesly.

Bývalo však období, kdy Sparta jezdila do Edenu téměř předem poražena. Cítíte, že už je tento stav po dvou vydařených derby pryč?

Doufám, že hráči žádné takové obavy už nemají. To je základní věc. Pokud přistoupí k utkání jako v tom nedávném pohárovém, tak věřím, že to bude vyrovnaný souboj.

Říká se, že derby nemá favorita. Jak je to tedy nyní?

Myslím, že je na tom Slavia v současné době přece jenom o malinko líp. Ale vysloveného favorita podle mého však nyní derby nemá.

Slavia začala jaro tragicky, postupně se však zvedla, o čemž svědčí dvě vítězství v pohárové Evropě proti tureckému Fenerbahce Istanbul. Je její síla z předchozích let, kdy válcovala českou soutěž, zpátky?

To si úplně nemyslím. Viděl jsem zápasy s Turky a musím říct, že byli slaboučcí. Nechci je odsuzovat, ale čekal jsem od nich rozhodně víc. Viděl jsem část ligového zápasu s Hradcem, z pěti gólů si čtyři dali jeho hráči sami. Takže to bych také moc nebral.

Říká se ovšem také, že mužstvo hraje, co mu soupeř dovolí. Neměla na vysokém vítězství nad Hradcem zásluhu také Slavia?

Pochopitelně. Proto opakuji, pokud nastoupíme s takovým odhodláním, jako v pohárovém zápase, tak to bude zajímavý zápas a nejsme bez nadějí.

Pohled na tabulku naznačuje, že pokud Sparta prohraje, bude vidina titulu už hodně složitá.

Souhlasíte, že si nemůže dovolit prohrát?



S tím souhlasím. Sparta si opravdu nemůže dovolit prohrát, to by se náskok Slavie už hodně navýšil. S přímým soupeřem v boji o titul by měla uhrát aspoň remízu. Ta by ji ještě nechala ve hře.

Těžké zápasy rozhodují osobnosti. Jaké vidíte v rudém dresu?

Ačkoliv je Adam Hložek neustále kritizován, na své mládí patří k hráčům, kteří takové zápasy mohou rozhodnout. Takže on. Nebo další mladík Láďa Krejčí, který je hodně nebezpečný ze standardek. Doufám, že se do původní formy, se kterou na Letnou přišel, dostane Haraslín. A také Pešek. Vyskočit však může i někdo jiný.

A na straně červenobílých?

I po odchodu dvou členů základní sestavy Kuchty a Stanciua má Slavia ve svém středu hráče, kteří umějí dát gól. Mně se dlouhodobě líbí svými výkony Holeš, i na něj je třeba dávat pozor, umí vystřelit z dálky, umí zakončit, ačkoliv je to hráč, který většinou pracuje s jinými úkoly než dávat góly. Do šancí se dokáže dostat Schranz. Tím chci říci, že výhodou Slavie je, že umí zakončovat i z druhé vlny.

Byly odchody Kuchty a Stanciua velkým oslabením?

Když někdo pravidelně několik sezon sází tolik gólů jako Kuchta, je to oslabení pro každého. A Stanciu je i s veškerými výhradami fotbalista velmi dobrý. Rozehrávání standardních situací, překvapivých i finálních přihrávek tolik už bez něj mít Slavia nebude.

Naopak trenér Pavel Vrba tvrdil, že zimní posílení nepotřebuje. Jste téhož názoru?

Úplně s ním nesouhlasím, myslím, že potřebujeme posílit. Už delší dobu říkám, že potřebujeme středního obránce, všechny kvalitní nemáme. Nemyslím, že by mělo přijít osm nebo deset hráčů, ale dva hotové by potřebovala.



Eden má být vyprodaný. Pro koho to bude výhoda?

Možná menší pro domácí, ale jsem přesvědčen, že to bude dobré pro všechny. Hrát před plnými ochozy každého vždycky nakopne.

Bude přítomen Václav Němeček?

Nebude, budu koukat jinde.

Když se řekne derby, které vám jako první naskočí v paměti?

To je jednoduché: na Spartě v roce 1988. Dali jsme Slavii búra. Na to se dobře vzpomíná. Já si ovšem moc nezahrál, protože mě trenér Ježek nasadil jako osobku na Luboše Kubíka.