Nový Ibrahimovic se upsal Realu. Bilý Balet získal 17letého švédského talenta Isaka

Madrid - Real Madrid podle médií získá talentovaného švédského fotbalistu Alexandera Isaka z AIK Stockholm. Sedmnáctiletý útočník má překonat přestupový rekord švédské ligy, který drží bývalý reprezentační kapitán Zlatan Ibrahimovic.

Španělský velkoklub je připraven za Isaka zaplatit 10 milionů eur (asi 270 milionů korun), Ajax Amsterodam v roce 2001 za Ibrahimovice poslal do Malmö 8,7 milionu eur.

Isak v minulém ročníku vstřelil za AIK deset ligových branek. Ve čtvrteční přípravě se Slovenskem skóroval při svém debutu v základní sestavě reprezentace a stal se nejmladším střelcem švédské historie. Rodák ze Stockholmu také rychle získal přezdívku "Nový Ibrahimovic".

Do Realu před dvěma lety zamířil jiný velký talent - tehdy teprve šestnáctiletý Martin Ödegaard. Norský záložník se však do prvního týmu "Bílého baletu" neprosadil a v lednu odešel na hostování do Heerenveenu.

