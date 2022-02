Nevím, jestli je to krize, řekl Vrba. Partizan ukázal Spartě, jak se hraje v Evropě

Trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba po prohře 1:2 na stadionu Partizanu Bělehrad a vyřazení ve 2. kole Evropské konferenční ligy nechtěl mluvit o krizi, ale připustil, že výsledky Pražanů v jarní části sezony zůstávají za očekáváním. Sparta na jaře z pěti soutěžních zápasů vyhrála jediný.

"Nevím, jestli to je krize. Určitě výsledky nejsou podle představ asi nás všech," uznal Vrba, jehož svěřenci před týdnem v úvodním domácím utkání podlehli Partizanu 0:1.

Sezonu v evropských pohárech až na dvojzápas se srbským vicemistrem ale hodnotil pozitivně.

"Narazili jsme doopravdy na mužstva, která v domácích soutěžích patří k top mužstvům a stávají se pravidelně mistry. Ať už to jsou Rangers, Lyon, Bröndby nebo Partizan," vypočítal Vrba.

Podzim byl prý pro jeho klub určitě příjemný díky tomu, že postoupil do jarní části. "Po dvojutkání s Partizanem budeme říkat, že jsme zklamaní, protože jsme oba zápasy prohráli. Partizan si to doma kontroloval, protože vedl brzo 2:0. Nejsem zklamaný z působení v pohárech, protože do jarní části se tak často nepostupuje, ale jsem zklamaný z vyřazení," dumal bývalý kouč české reprezentace nebo Plzně.

Třetí mužstvo české ligy podle něj musí odehrát víc pohárových duelů. "Mladí hráči potřebují nasbírat zkušenosti. Když se podíváte, jaké jsme dostali góly, tak na Spartě z brejkové situace jsme si nepohlídali nabíhající hráče z horní linie. Tady jsme dostali gól po autu, který byl náš, a my to ztratíme a dostaneme gól. Pak jsme si v uvozovkách vytvořili sami roh a znovu inkasujeme," zlobil se Vrba.

Podle něho musí hráči absolvovat častěji zápasy v takovém tempu a s takovou kvalitou, kterou potkávají pouze v evropských pohárech.

"V naší lize jsou samozřejmě soupeři, se kterými taky musíte prokazovat kvalitu. Ale takové nasazení a kvalitu jako Partizan určitě nemají všechna mužstva. Partizan nám ukazuje, jak se hraje v Evropě, a to je obrovské ponaučení," hodnotil Vrba.

"Věřím, že do budoucna by to mohlo být hodně zajímavé, pokud se hráči udrží a mužstvo bude pohromadě," doplnil osmapadesátiletý kouč.