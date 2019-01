Není pravda, že už jsem Spartě neměl co dát, řekl Hapal. A otřel se o Křetínského

před 19 minutami

Pouhých třináct zápasů odkoučoval ve Spartě trenér Pavel Hapal a jeho konec na Letné byl rychlý a hořký. Ale i přes neúspěšné angažmá vzápětí přišla nabídka ze slovenské reprezentace. "Byl to nejkrásnější moment v mojí kariéře," přiznal sedmačtyřicetiletý kouč.

Turbulentní rok má za sebou Pavel Hapal. O svém konci ve Spartě nebo o revoltě Vladimíra Weisse juniora v národním týmu se rozpovídal pro oficiální stránky Slovenského fotbalového svazu.

"Sparta je klub, který potřebuje mít výsledky hned, nedá se na nic čekat. A výsledky nepřicházely ani přesto, že pod mým působením jsme prohráli jen dvakrát - jednou v lize, jednou v poháru," vrátil se Hapal v myšlenkách na Letnou.

Jenže dalších pět zápasů z třinácti dovedl k nerozhodnému výsledku, což je pro klub, jako je Sparta, žalostně málo. "Vyhráli jsme zápasy, kde se to zas až tak nečekalo, a naopak jsme remizovali tam, kde jsme měli zvítězit. A tak majitel usoudil, že už mužstvu nemám co dát, přesto jsem to tak necítil a nemyslím si to ani teď. Nechci se v tom však dál babrat. Bohužel ve fotbale dnes rozhodují majitelé, a to i ve věcech, které se týkají sportovní stránky," narážel na zapojení Daniela Křetínského do řízení klubu.

Předčasný konec ho mrzí o to víc, že kvůli angažmá na Letné dal vale slovenské jednadvacítce, respektive slovenskému svazu, který vede Ján Kováčik, se kterým ho pojí přátelské vztahy. "Klub jako Sparta je výzva, která už nikdy nemusela přijít. Takové pocity jsem ještě nezažil, bylo to nejtěžší rozhodování," přiznal.

I přes odchod na Letnou Slovensko na Hapala nezanevřelo. Naopak, po červencovém propadáku se Suboticí přišla nabídka ještě lepší: žádná jednadvacítka, ale rovnou slovenské áčko.

"Byl to nejkrásnější okamžik v mé kariéře. Celkově mě loňský rok hodně posunul, alespoň co se týká smýšlení. Zažil jsem pozitivní věci, přežil ty negativní a z obou se snažím vytěžit to, co považuji pro sebe za nejlepší. Souhlasím s tím, že všechno dobré i zlé nás v životě posouvá," dodal Hapal.

Jenže ani u slovenské reprezentace není a nebylo všechno zářivě růžové. Trenér Ján Kozák se rozhodl rezignovat poté, co se bezprostředně po domácí porážce s Českou republikou rozhodl pročistit si hlavu procházkou kolem hotelu, během níž potkával své svěřence vracející se do hotelu z noční "kalby".

A Hapal specifické prostředí národního týmu poznal hned v úvodu svého angažmá, když Vladimír Weiss při utkání v Praze předčasně opustil střídačku a následně prohlásil, že pod Hapalem odmítá reprezentovat.

"Myslel jsem, že náš vztah bude v pořádku. Podle mě reagoval zkratkovitě. Fotbal je kolektivní sport a tím, jak se zachoval, projevil neúctu k mužstvu a ublížil mu. Přestože jsem trenérem, snažím se být s hráči na jedné lodi. Ego jednotlivce nesmí převýšit kolektiv," popisoval Hapal.