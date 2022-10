Nejsme v boji o titul, prohlásil Klopp po prohře Liverpoolu s Arsenalem

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp po porážce 2:3 na hřišti vedoucího Arsenalu v nedělním šlágru anglické ligy prohlásil, že jeho týmu se boj o titul netýká. "Reds" z desátého místa neúplné tabulky ztrácí na londýnského rivala už propastných 14 bodů, odehráli o zápas méně.

Trápící se Liverpool v osmi utkáních Premier League pouze dvakrát vyhrál a získal deset bodů, což je jeho nejhorší výsledek v této fázi sezony za posledních deset let. "Nejsme v boji o titul. Momentálně máme problémy, přesto jsme soupeři ve formě a lídrovi tabulky dělali obrovské potíže," řekl Klopp televizní stanici Sky Sports.

Arsenal už v 58. sekundě poslal do vedení Gabriel Martinelli. Po vyrovnání Darwina Núňeze domácím vrátil náskok v nastavení první půle Bukayo Saka. Liverpool krátce po změně stran odpověděl zásluhou Roberta Firmina, ale Saka v 76. minutě proměněnou penaltou rozhodl o triumfu "Kanonýrů".

"Jsme hrozně zklamaní. Před všemi třemi góly jsme udělali rozhodující chyby. Takovýhle první gól rozhodně nepotřebujete. Špatný start," podotkl Klopp. "Pak jsme začali kontrolovat hru a vstřelili skvělý vyrovnávací gól. Byl to otevřený zápas a my byli ve výhodě. Ale další špatné rozhodnutí přišlo před pauzou. Co jsme dělali? Nejhorší možný začátek, nejhorší možný konec," doplnil německý kouč.

Zpochybnil pokutový kop po zákroku Thiaga Alcantary na Gabriela Jesuse. "Pokud tam byl kontakt, o čemž nejsem přesvědčený, tak to byl jemný kontakt. Hráč se postaví na obě nohy a pak zase spadne. To naznačuje, že si někdo možná něco vymyslel. Ale ne pro rozhodčí," mínil Klopp.

Jeho protějšek Mikel Arteta byl nadšený z atmosféry na stadionu Emirates. "Nic takového jsem tady nezažil. Neumíte si ani představit, jak taková podpora hráčům pomáhá, kolik jim dodává víry a sebevědomí. Je to nádherný pocit," ocenil trenér Arsenalu.

Jeho svěřenci vyhráli osmý z devíti ligový duelů a vedou tabulku o bod před mistrovským Manchesterem City. "Pocit z vítězství je pro mě hodně silný a důležitý. Hráči při sobě v těžkých momentech drželi, věřili si, měli odvahu a čistou hlavu, aby se vrhli do útoku a dostali soupeře pod tlak," uvedl Arteta.

Přestože Arsenal zakončil první poločas brankou "do šatny", nebyl kouč s výkonem úplně spokojený. "Bylo tam pár věcí, ve kterých jsme mohli přidat, například v klidu a odvaze. Ve druhé půli bylo všechno lepší. Organizace hry, načasování presinku. Vyhráli jsme každý osobní souboj a získali každý odražený míč. Za to jsem moc rád," dodal španělský trenér.