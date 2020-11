Dvě zmařené penalty? Šel by i na další, nekritizujte ho, bránil Ramose trenér

Kapitán španělské fotbalové reprezentace Sergio Ramos po sérii 25 proměněných penalt v dresu Realu Madrid a národního týmu nedal v sobotním utkání Ligy národů proti Švýcarsku hned dvě. Podle trenéra Luise Enriqueho by ale nebylo spravedlivé nového evropského rekordmana v počtu reprezentačních startů kritizovat.

Španělé prohrávali v Basileji od 26. minuty po gólu Rema Freulera. Domácí v závěru dohrávali bez vyloučeného Nica Elvediho a alespoň bod za remízu 1:1 zařídil hostům v 89. minutě Gerard Moreno. Předtím ale ve druhé půli Ramos z pokutového kopu dvakrát nevyzrál na brankáře Yanna Sommera.

"Nebylo by spravedlivé Ramose kritizovat. I kdyby byly tři, čtyři nebo i víc penalt, kopal by je všechny. Máme seznam exekutorů a Ramos je první. Zahrával by všechny penalty, dokud by byl na hřišti. Proměnil jich 25 po sobě, takže ho teď nebudeme kritizovat," citoval Enriqueho web uefa.com

Čtyřiatřicetiletý stoper nastoupil k 177. utkání za národní mužstvo a překonal evropský rekord, který dosud náležel italskému gólmanovi Gianluigimu Buffonovi. Rekordmanem na mezinárodní scéně je se 184 starty Egypťan Ahmed Hassan.

"Sergio Ramos je rozený vítěz a má zkušenosti, o kterých může člověk snít. Není třeba se neproměněnými penaltami trápit. Pokud by se postavil k další, skóroval by," uvedl obránce či záložník Sergi Roberto.

Španělé v součtu s přípravnými zápasy nevyhráli venku už sedmkrát v řadě. "Nejdůležitější je směr, kterým se tým ubírá, a fotbal, který předvádíme. Proti Švýcarům to tam nepadalo. Venkovní vítězství ale přijdou," prohlásil osmadvacetiletý hráč Barcelony.

"La roja" zvítězili ve skupině A4 ve dvou z pěti zápasů. "Výsledky mohly být lepší, ale analyzuju věci hlouběji. Zabývám se věcmi, které mohou vychýlit rovnováhu v náš prospěch. Zasloužili jsme si nad Švýcarskem vyhrát," konstatoval padesátiletý Enrique.

Španělsko ztrácí ve skupině bod na vedoucí Němce. O tom, kdo z nich postoupí do finálového turnaje Ligy národů, rozhodne vzájemný úterní duel v Seville. První zápas ve Stuttgartu skončil 1:1.

"Proti Německu máme všechno ve svých rukách. U nich jsme hráli velmi dobře, byli jsme odvážní. Doufáme, že se nám podaří to samé. Našemu týmu věřím, musíme zvítězit. Půjdeme do toho s velkou touhou od začátku do konce," řekl Roberto.