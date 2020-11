Izrael bude kousat víc než doma, říká Šilhavý. Přesto však stále věří v první místo

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý je přesvědčen, že Izraelci budou v nedělním utkání Ligy národů v Plzni lépe připraveni než před měsícem, kdy doma v Haifě podlehli českému týmu 1:2.

Kouč národního celku stále věří v prvenství ve skupině, byť jeho svěřenci ztrácejí dvě kola před koncem čtyři body na vedoucí Skotsko a nemají situaci ve vlastních rukou.

"Nemyslím si, že Izrael hraje jinak doma a jinak venku. Navíc ještě teď bez diváků, to se ta podpora fanoušků maže. Takže očekávám, že Izrael předvede podobný výkon jako doma. Navíc podpořený znalostí nás, toho soupeře. Myslím, že jsme je trochu zaskočili. Izrael na nás bude lépe připraven," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho celek stále může dosáhnout na první místo ve skupině Ligy národů, které by pravděpodobně mohlo znamenat postup do baráže o mistrovství světa. V nadcházejících dvou duelech s Izraelem a Slovenskem musejí reprezentanti zvítězit a zároveň spoléhat na to, že Skotsko ze zbylých dvou utkání získá maximálně bod.

"Věříme, hodně věříme, ale nemáme to ve svých rukách. Nicméně my musíme vyhrát oba zápasy, abychom mohli pomýšlet na to, že Skotové klopýtnou a my bychom je mohli předhonit. Nekoukal bych jen na soupeře, hlavně my musíme zvládnout naše dva zápasy," řekl Šilhavý.

Skotové hrají v neděli na Slovensku o několik hodin dříve. Oba celky ve čtvrtek postoupily z finále play off na mistrovství Evropy. "Vůbec si nemyslím, že by Skotové zápas na Slovensku nějak podcenili. Navíc i Slováci postoupili. Oba týmy to určitě odehrají na 100 procent. Skotská mentalita ani není taková, že by nějak spekulovali," uvedl Šilhavý.

Izrael v týdnu nehrál přípravné utkání v Norsku, které tamní úřady zrušily kvůli jednomu pozitivnímu případu koronaviru v týmu židovského státu.

"Myslím, že to pro nás žádná komplikace není, je to věc soupeře. My jsme se připravovali tak, jak jsme si to naplánovali. Přípravný zápas v Německu a teď jsme tady v Plzni. Pro soupeře to může být možná výhoda i nevýhoda, nemusel hrát v Norsku a mohl se lépe připravit. Uvidíme na hřišti," přemítal Šilhavý.

Jeho tým ve středu v přípravě podlehl v Německu 0:1. "Sestava určitě bude jiná, než byla v Německu, už o ní máme jasno. Ale dozvíte se ji až zítra," podotkl Šilhavý.

Skotové po postupu na Euro ze čtyřčlenné baráže zkompletovali "českou" základní skupinu, ve které budou ještě Chorvatsko a Anglie. "Z těch čtyř týmů v play off mohl postoupit kdokoliv, týmy jsou strašně vyrovnané. Sledovali jsme třeba semifinále Skotsko - Izrael, byl to velký zápas a rozhodly penalty. Mezi úspěchem a neúspěchem je strašně tenká hrana. Kvitujeme, že Skotové budou s námi na Euru. Jako domácí budou mít podporu fanoušků, byť to třeba nebude na stadionu, ale všude po celé zemi. Bude to pro ně velká prestiž. Těšíme se na zápas s nimi," uvedl Šilhavý.