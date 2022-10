Náš výkon byl nepřijatelný, prohlásil po debaklu Ten Hag. Ronalda nenasadil z úcty

Trenér fotbalistů Manchesteru United Erik ten Hag nenasadil portugalského kanonýra Cristiana Ronalda do nedělního městského derby na hřišti City z respektu k jeho kariéře. Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče zůstal jen mezi náhradníky a z lavičky sledoval vysokou porážku svého týmu 3:6. Ten Hag označil výkon "Rudých ďáblů" za nepřijatelný.

Ronaldo po letních spekulacích o odchodu z United nepatří v úvodu sezony do základní sestavy a nedělní derby dokonce proseděl na lavičce celé. "Prohrávali jsme po poločase 0:4, Cristiana jsem nenasadil kvůli respektu k němu a k jeho velké kariéře. Další věcí bylo, že jsme mohli nasadit Anthonyho Martiala, který (po zranění) potřebuje minuty," uvedl Ten Hag na tiskové konferenci.

Po porážkách v úvodních dvou kolech se zdálo, že se United zvedají, proti městskému rivalovi ale naprosto selhali. V poločase prohrávali 0:4, po změně stran pak 1:6 a skóre zkorigovali až v závěru. Za domácí zaznamenali hattrick útočník Erling Haaland a záložník Phil Foden.

"Náš výkon byl neakceptovatelný, takhle prostě nejde hrát. Jsem velmi zklamaný, především z toho, jak jsme si nevěřili. To jsem nečekal. V minulých zápasech, ano, bylo to před reprezentační přestávkou, byl náš tým sebevědomý. Cítil jsem z něj dobrého ducha," řekl Ten Hag.

"Ale tentokrát jsme si to od první minuty nepřinesli na hřiště. Zbavovali jsme se míče a dělali jsme špatná rozhodnutí. Vepředu jsme pak vůbec nebyli nebezpeční. Musím si promluvit s hráči, proč tomu tak bylo. V zápasech s Arsenalem a Liverpoolem jsme ukázali, že umíme hrát mnohem lépe. Ale když nebudete bojovat, jako tomu bylo tentokrát, nemáte proti City šanci," doplnil dvaapadesátiletý nizozemský trenér.

Jeho svěřenci ztrácejí z šestého místa tabulky Premier League devět bodů na vedoucí Arsenal, mají však jedno utkání k dobru. "Musíme jít dál. Pouze chybami se učíte a to je to, co musíme udělat. Tento výkon je nepřijatelný. Čeká nás velmi kritická analýza a pak se z této lekce poučíme," dodal Ten Hag.