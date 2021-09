Na Union bez Holeše, šanci dostanou nováčci. Bude to prověrka, říká Trpišovský

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský bere čtvrteční úvodní utkání skupiny Evropské konferenční ligy s Unionem Berlín jako skvělou prověrku pro méně zkušené hráče a možnost ukázat se na mezinárodní scéně.

Sedmý celek minulé sezony bundesligy považuje kouč Pražanů za komplexního soupeře. K dispozici bude mít uzdravené útočníka Ivana Schranze a obránce Tarase Kačarabu, kteří byli nemocní.

Před rokem slávisté vstup do skupinové fáze pohárů nezvládli a v úvodním zápase hlavní části Evropské ligy podlehli 1:3 na půdě izraelské Beer Ševy. "Ano, vloni jsme první zápas prohráli, ale ve čtvrtek nás čeká jiný tým. Předtím jsme hráli venku, teď doma. Moc podobností tam není, ani jsme se o tom nebavili. Spíš vnímáme, jaký soupeř proti nám stojí," řekl na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

"Po dlouhé době budeme hrát zápas ve skupině s týmem z přední ligy, při němž tady budou moct být diváci a bude tu kulisa. To v minulé sezoně nebylo. Cílem bude uspět v každém zápase skupiny. Bude to zkouška pro hráče, někteří z nich budou v evropské soutěži debutovat. Je to skvělá prověrka a taky možnost pro hráče se v Evropě ukázat proti takovému týmu. Za poslední roky bylo hodně odchodů směrem do ciziny a předních lig a vždy to bylo na základě jejich výkonnosti v pohárech nebo reprezentaci,“ dodal Trpišovský.

Union obsadil v minulé sezoně bundesligy sedmé místo a poprvé si v pohárech zahraje skupinu. "Union možná nemá takové zkušenosti, ale hraje každý týden bundesligové zápasy s Bayernem Mnichov, Dortmundem, Leverkusenem. Kdybych měl počítat takhle těžké zápasy během sezony, tak jich odehrají víc. Je to typický bundesligový tým. Za poslední dva roky s nimi máme zkušenosti, ať to byl Leverkusen nebo Dortmund. Union skončil jedno místo za Leverkusenem, se kterým jsme vloni hráli," podotkl Trpišovský.

Union je podle něj hodně pracovitým a takticky vyspělým týmem. "V podstatě hrají v jednom rozestavení, které mají zažité. Odehráli šest zápasů bez změny kromě zranění. Jsou sehraní a organizovaní, hlavně velice pracovití. Je to tým, který je silný ve středu hřiště, po zisku hřiště vyráží do protiútoku. Nahoře mají dva vysoké, ale typologicky odlišné útočníky. Je to komplexní tým," upozornil Trpišovský.

"Musíme najít míru toho, abychom byli dostatečně schopni udržet se kombinačně na míči a zároveň ho neztrácet v přechodové fázi. To je pak nejsilnější stránka Unionu. Oni umí velice dobře po nějaké horší přihrávce jít do presinku a souboje, kde jsou důrazní. Nesmíme se ani nechat dostat pod tlak, protože postupný útok mají taky dobrý. Hrajeme doma, chceme být silní na balonu a nedostat soupeře do hry," doplnil Trpišovský.

Několik slávistických hráčů zůstává na marodce, jiní se už uzdravili. "Taras Kačaraba i Ivan Schranz jsou od pondělí v plném tréninku, takže na utkání budou k dispozici. Připravený by měl být i Aiham Ousou, který taky trénuje od pondělí. Peter Olayinka je v takovém stavu, že dohání kondiční manko po zranění a drobné operaci, kterou teď měl," poznamenal Trpišovský.

Kvůli trestu za vyloučení ve 4. předkole Evropské ligy s Legií Varšava nemůže hrát defenzivní univerzál Tomáš Holeš. "Je to velice nepříjemné, protože Tomáš hraje v dobré formě. Je to náš univerzál, silný ve standardních situacích, což je jedna z předností Unionu. Je také důležitý v komunikaci, při zranění Ondry Kúdely měl na starost organizaci hry. Ale nedá se s tím nic dělat, takže dostanou příležitost ostatní hráči. Bude to pro ně velká zkušenost a prověrka," dodal Trpišovský.