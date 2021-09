Lingardův večer hrůzy. Na West Ham bude v pořádku, ujistil kouč před pikantním duelem

Za dvacet minut se jen šestkrát potkal s míčem, přičemž ten poslední dotek byl osudový. Fotbalista Manchesteru United Jesse Lingard jím poslal v páté minutě nastavení strašlivou malou domů, kterou soupeř z Bernu s potěšením využil a v Lize mistrů rozhodl o překvapivém vítězství 2:1.

Favorizovaní "Rudí ďáblové" šli v úterý ve Švýcarsku do vedení ve 13. minutě zásluhou další trefy famózního navrátilce Cristiana Ronalda, jenže po půlhodině je vyloučením oslabil Aaron Wan-Bissaka.

Ve druhé půli Young Boys proti deseti soupeřovým fotbalistům vyrovnali, ale to ještě nebylo pro United to nejhorší, bod by vzhledem k okolnostem nejspíš brali. Jenže když už s remízovým stavem byli téměř všichni smířeni, poslal Lingard svému brankáři tak mizernou malou domů, že ji Jordan Siebatcheu přeměnil ve vítěznou trefu.

"Nikdo z fotbalistů nedělá rád chyby, ale ty jsou prostě součástí téhle hry. Jsme lidé a každý fotbalista občas chybuje," zastal se nešťastníka kouč Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer.

Faktem je, že Lingardovi nešla ve středu na stadionu Wankdorf vůbec karta. Do zápasu naskočil právě místo kanonýra Ronalda v 72. minutě, kdy hosté poněkud umdlévali vyčerpaní dlouhým bojem proti přesile a podle Solskjaerových slov "potřebovali Lingardovy čerstvé nohy".

Tenhle záměr se ale moc nepodařil. Záložník, který v dosavadním průběhu sezony vždy jen střídal, se za 23 minut na trávníku dostal pouze šestkrát k míči a vyprodukoval jedinou přesnou přihrávku. Ta poslední neúspěšná rozhodla zápas.

"Poučíme se z toho, Jesse se z toho také poučí a do dalšího ligového zápasu s West Hamem bude v pořádku zpět," ujišťoval Solskjaer.

Hned další zápas tak bude pro smolaře v manchesterském dresu pořádně pikantní. Právě při jarním hostování v týmu "Kladivářů" předváděl Lingard tak oslňující výkony, že si vysloužil pozvánku do anglické reprezentace i povolání zpátky na Old Trafford, kde už byl přitom považován za odepsaného..

Celek Tomáše Součka či Vladimíra Coufala se ho pokoušel před sezonou získat znovu, leč Red devils ho už nepustili právě i kvůli předpokládanému využití v Lize mistrů…