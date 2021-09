V Lize mistrů roste nadvláda klubů z Premier League. Nejvyšší kurz ale má PSG

Šíření koronavirové mutace delta stále omezuje poptávku po ropě, to se ale změní ke konci roku, kdy se dostaví silný růst poptávky. Ve své měsíční zprávě o situaci na trhu to v úterý uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Poptávka po ropě klesá už tři měsíce. Zlom ke konci roku nastane díky postupu v očkování, zejména v Asii. "Už teď se objevují známky, že případů nákazy koronavirem ubývá. Očekáváme, že poptávka se v říjnu prudce zvýší, a to v rozsahu 1,6 milionu barelů denně. V růstu pak bude pokračovat až do konce roku," sdělila agentura, která sídlí v Paříži.