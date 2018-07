Je to právě Ronaldo, kdo opět táhne tým kouče Santose. Na turnaji zvládl nastřílet už čtyři branky, z toho tři hned v úvodním zápase do sítě Španělska. Jeden pak přidal proti Maroku, proti Íránu mohl zaznamenat i pátý, ale neproměnil penaltu. Ta mohla stát Portugalce i postup. Írán totiž svou penaltu v nastavení proměnil a měl i další šanci na obrat. Vzhledem k tomu, že v souběžně hraném utkání Španělsko srovnalo s Marokem, tak by íránská branka poslala Portugalsko domů. Takto jen klesli o skóre na druhé místo a musejí hrát s těžším protivníkem ze skupiny A.