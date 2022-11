V konečné japonské nominaci na MS je osm fotbalistů z Německa

Vedení ministerstva životního prostředí se v úterý ujímá vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Post ministryně po necelém roce opustila Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), která odstoupila ze zdravotních důvodů. Prezident Miloš Zeman minulý týden přijal její rezignaci k úternímu datu. Jurečka by měl podle představ lidovců i premiéra Petra Fialy (ODS) vést ministerstvo dočasně, než se vyjasní situace kolem kandidáta na ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Jurečka novinářům po návratu vládní delegace z Kyjeva do Prahy řekl, že v úterý má na ministerstvu v plánu poradu vedení. "Nepočítám s tím, že by tu byla nějaká provizorní doba, kdy by se čekalo s rukama v klíně," uvedl. Kromě předsednické agendy je podle něj nutné naplno pracovat především na boji s energetickou krizí prostřednictvím podpory úspor energií a budování obnovitelných zdrojů.