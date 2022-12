Souček na vítěze MS tipuje Brazílii, šampionát má podle něj velkou kvalitu

Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček si pochvaluje, kolik je na mistrovství světa v Kataru překvapivých výsledků. Zároveň ho těší, že na turnaji zůstávají ještě čtyři spoluhráči z West Hamu. V rozhovoru pro média od Fotbalové asociace ČR řekl, že šampionát má velkou kvalitu a za favorita na zlato považuje Brazílii.

"Zaujalo mě hodně překvapení. Já sám to mám rád, že trpaslíci nebo ne tak zvučná jména překvapují ty silnější. Například Korea, Japonsko nebo Austrálie, teď máme Maroko ve čtvrtfinále. Je tam i hodně zvratů, to se mi také hodně líbí," uvedl Souček.

"Například ve skupině, kde bylo Španělsko a Německo, byla v posledních zápasech asi pětiminutovka, kdy ani jeden z nich nepostupoval. Nebyl jsem úplně fanoušek toho, že se to hraje v Kataru. Ale když dám politiku stranou, tak samotné mistrovství na hřišti má velkou kvalitu," doplnil sedmadvacetiletý záložník.

Bedlivě sledoval výkony Poláků, kteří budou v březnu prvním soupeřem české reprezentace v kvalifikaci mistrovství Evropy. Tým okolo útočníka Roberta Lewandowského postoupil ze skupiny a v osmifinále prohrál 1:3 s obhájci zlata z Francie.

"Myslím, že to pro Poláky bylo úspěšné vystoupení. Pro tyhle týmy je postup ze skupiny vždy velký úspěch. Pak narazili na Francii, což je velký tým. Prohráli, ale myslím, že si vedli důstojně. Ukázali kvalitu a že se na mistrovství dostali právem," uvedl Souček. "V březnu nás čeká konfrontace v kvalifikaci. Věřím, že máme na to, abychom je porazili a ukázali, že jsme tam také mohli být," dodal.

Zajímají ho i výkony týmů, s nimiž česká reprezentace nedávno hrála. Například vloni na Euru remizovala s Chorvaty a v osmifinále porazila Nizozemce. "Napadá mě, jak bychom si v Kataru vedli my. Mrzí mě, že na mistrovství nejsme. Hodně to porovnávám. S Chorvatskem jsme remizovali na Euru a hráli jsme dobrý zápas. Švýcarsko jsme letos doma porazili v Lize národů a u nich jsme prohráli po velmi dobrém výkonu," podotkl Souček.

"Jsou tam týmy, s kterými jsme hráli hodně dobře a které teď postoupily ze skupiny na mistrovství světa. Nizozemsko naposledy prohrálo rok a půl zpátky s námi v nejhezčím zápase, co jsem za nároďák hrál. Od té doby jedou a teď jsou ve čtvrtfinále. Celkově je to hodně vyrovnané. Vidíme, že Saúdská Arábie může porazit Argentinu. O to důležitější jsou kvalifikace, nejtěžší je se na tyhle turnaje dostat," mínil Souček.

Chorvaty ve čtvrtfinále čeká Brazílie. "Chorvati dlouhodobě ukazují, že mají velkou kvalitu, v čele s Modričem. Zase postoupili ze skupiny, přešli přes osmifinále, ale teď potkají nejtěžšího soupeře na mistrovství. Já Brazílii tipuji za celkového vítěze. Myslím, že tenhle zápas Chorvati nezvládnou," uvedl Souček.

Tomáš Souček tipuje Brazílii na vítěze MS. Kdo vyjde vám?

Má radost, že v turnaji stále zůstávají čtyři jeho spoluhráči z West Hamu - anglický středopolař Declan Rice, brazilský záložník Lucas Paquetá, marocký obránce Najíf Adžuird a náhradní francouzský gólman Alphonse Areola.

"Sleduju je hodně. Měli jsme tam pět hráčů a čtyři pokračují. Hodně mě zaujal Adžuird, který je s Marokem ve čtvrtfinále. Mají obrovský úspěch. Velkou roli u Anglie hraje Declan Rice, u Brazílie Lucas Paquetá. Je skvělé, že naši hráči hrají v těch týmech velkou roli. Za to jsem rád," řekl Souček.

Těší se na čtvrtfinálový souboj Anglie s Francií, kterou táhne nejlepší střelec turnaje Kylian Mbappé. "Co se týče jednotlivců mimo West Ham, tak mě nejvíc zaujal Mbappé. On tedy spíš potvrdil svou kvalitu. V sobotu hraje Anglie s Francií a celá Anglie neřeší, jak bude hrát Anglie, ale jak zastavit Mbappého," uvedl Souček.

"Zaujal mě také (Jude) Bellingham. V 19 letech skoro táhne takovou velkou zemi jako Anglii, to je úžasné. Jsem v Anglii, takže Angličany sleduji hodně. Půjde o nejtěžší čtvrtfinále. Bude to velký zápas a každý fanoušek se na něj těší," dodal Souček.