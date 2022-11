OneLove evropští kapitáni na MS neobléknou. FIFA jim za to hrozila žlutými kartami

Kapitáni sedmi evropských fotbalových reprezentací nebudou hrát na mistrovství světa s duhovou páskou, která je součástí kampaně proti diskriminaci. Zástupci Anglie, Belgie, Dánska, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Walesu se svého plánu vzdali poté, co jim FIFA oficiálně oznámila, že by za to okamžitě po nástupu na hřiště dostali žlutou kartu.

Fotbalové federace všech sedmi zemí o tom informovaly ve společném prohlášení. Anglie, Nizozemsko a Wales vstoupí do finálového turnaje v Kataru dnes úvodními zápasy ve skupinách. Jako první byl připraven s duhovou páskou nastoupit anglický kapitán Harry Kane v duelu s Íránem. "Byli jsme ochotni zaplatit pokutu, která by normálně následovala v případě porušení předpisů o oblékání. Nemůžeme ale naše hráče vystavit do situace, kdy by mohli dostat žlutou kartu, nebo být dokonce nuceni opustit hřiště," uvedli ve společném prohlášení zástupci anglické FA. Podle nizozemské federace je skutečnost, že chce FIFA trestat týmy na hřišti, mimořádná. "Jde proti duchu sportu, který spojuje miliony. Stojíme za poselstvím OneLove a budeme ho i nadále šířit, ale naší prioritou číslo jedna je vyhrávat zápasy. Nechcete, aby kapitán začínal utkání se žlutou kartou. Proto jsme se s těžkým srdcem jako pracovní skupina UEFA i jako tým rozhodli vzdát našeho plánu," dodali zástupci nizozemské federace v prohlášení. Kampaň "OneLove" (Jedna láska) odstartovala v září a na její podporu měli kapitáni nosit pásku s duhovým srdcem. FIFA nicméně týmům jejich vlastní design pásek nepovoluje a trvá na tom, že na MS musejí hrát ve vybavení, které jim poskytne. Začátkem listopadu navíc federace účastníky šampionátu vyzvala, aby svou pozornost zaměřili na fotbal a ne na protesty upozorňující na situaci v pořádající zemi. Kapitán Francie Hugo Lloris už dříve oznámil, že se požadavku FIFA podvolí a s duhovou páskou hrát nebude. Na šampionát do Kataru se kvalifikovalo celkem 13 evropských reprezentací. Ke kampani se vedle zmiňované sedmičky připojila i Francie, navíc také Norsko se Švédskem, které ale na závěrečný turnaj nepostoupily.