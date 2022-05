On není on? Chile požaduje vyřazení Ekvádoru z MS kvůli podezřelému obránci Barcelony

Fotbalové mistrovství světa má 21. listopadu zahájit zápas domácího Kataru s Ekvádorem, jenže je možné, že se jihoamerický tým šampionátu vůbec nezúčastní. Jeho vyřazení totiž požaduje Chile. Důvodem jsou nesrovnalosti kolem obránce Byrona Castilla.

Chilský fotbalový svaz tvrdí, že Castillo totiž vůbec není ekvádorským fotbalistou. Požaduje proto, aby zápasy jihoamerické kvalifikace o postup na MS, do nichž pravý bek zasáhl, byly kontumovány. Pokud by se tak stalo, na šampionát by se dostalo - ano, Chile.

Chilané tvrdí, že mají v rukou dostatek důkazů, podle nichž není Castillo, celým jménem Byron David Castillo Segura, Ekvádorcem, nýbrž Kolumbijcem. A že se nenarodil v roce 1998, jak tvrdí Ekvádorci, ale už o tři roky dříve.

Dokládat to má rodný list, který vypátrali vyšetřovatelé a na němž je uvedeno navlas stejné jméno i stejná jména obou rodičů.

"Množství i kvalita informací a důkazů, které jsme posbírali, překvapila dokonce i nás," tvrdí právník Eduardo Carlezzo, jenž zastupuje chilský svaz. "Copak jsme si to mohli nechat pro sebe a nekonat?" ptá se.

V případě, že by Castillo skutečně nastoupil v utkáních kvalifikace MS neoprávněně, hrozila by Ekvádoru kontumace těchto zápasů.

A to by se Chilanům hodilo. Ve skupině sice skončili až sedmí, jenže ve střetnutích s Ekvádorem jednou prohráli a jednou remizovali. Pokud by došlo ke kontumaci, polepšili by si tak o pět bodů, zatímco týmy před nimi by zůstaly "na svém", neboť proti nim Castillo nehrál.

A při odečtu bodů Ekvádoru by se Chile najednou vyšvihlo místo něj na čtvrtou příčku, která jako poslední zajišťovala z jihoamerické kvalifikace dokonce přímý postup na šampionát (páté Peru bude ještě hrát mezikontinentální baráž).

A že Ekvádorci nemohou být úplně v klidu, dokazují slova viceprezidenta jejich fotbalového svazu Carlose Manzura z loňského roku. "Myslím, že je to záležitost jistoty a předcházení problémů. I když je to dobrý hráč, tak pokud by to bylo na mně, raději bych ho nenasazoval. Neriskoval bych to," prohlásil.

Později ale tvrdil, že se nesrovnalosti kolem Castillova původu vyřešily, a fotbalista ekvádorského klubu SC Barcelona tak loni v září debutoval v reprezentaci.

"Na základě všech shromážděných informací a dokumentů se domníváme, že fakta jsou příliš závažná a FIFA (Mezinárodní fotbalová federace) je musí důkladně prošetřit," cituje prezidenta chilského fotbalového svazu Pabla Milada list New York Times. "Vždy jsme respektovali pravidla fair play a doufáme, že ostatní federace dělají to samé," doplnil šéf chilského fotbalu.

Zatím platí, že by měl Ekvádor hrát na MS v Kataru ve skupině A s domácím celkem, Senegalem a Nizozemskem.