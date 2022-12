Nebudu pokrytec, z argentinského zlata bych nebyl šťastný, prohlásil Brazilec Ronaldo

Bývalý brazilský fotbalista Ronaldo by neměl radost v případě triumfu Argentiny na mistrovství světa. Podle dvojnásobného světového šampiona úhlavní jihoamerický rival v Kataru nehraje příliš dobře.

"Říct, že bych byl šťastný v případě vítězství Argentiny na mistrovství světa, by nebyla pravda. Byla by to lež, takže nebudu pokrytec," uvedl Ronaldo v rozhovoru pro španělský deník Marca.

Zatímco Brazílie na turnaji nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále s Chorvatskem po penaltovém rozstřelu, Argentina stejného soupeře v úterním semifinále porazila hladce 3:0 a v neděli si zahraje o zlato proti lepšímu z dvojice Francie - Maroko.

"Všichni si zasloužíme vyhrát mistrovství světa, ale rozhoduje se na hřišti. Argentinci nehrají moc dobře, ale hodně běhají, mají obrovskou touhu a velké srdce," prohlásil šestačtyřicetiletý někdejší útočník.

"A mají Lionela Messiho, který je rozhodující ve finální fázi," doplnil Ronaldo.

U brazilské reprezentace by si v roli nástupce trenéra Titeho dokázal představit i zahraničního kouče. "Kanárky" dosud vedli výhradně Brazilci.

"Nevadil by mi cizinec. Rád bych na lavičce Brazílie viděl Pepa Guardiolu, Carla Ancelottiho nebo Josého Mourinha. Ale nejsem ten, kdo vybírá," řekl Ronaldo.

"Pokud bude brazilská fotbalová asociace cokoli potřebovat, jsem jí plně k dispozici, nabízím jakoukoli konzultaci," dodal bývalý kanonýr Barcelony, Interu Milán nebo Realu Madrid.