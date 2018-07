Přijímáš to? Ibrahimovic s Beckhamem uzavřeli před duelem mezi Anglií a Švédskem bláznivou sázku

před 2 hodinami

Zlatan Ibrahimovic a David Beckham na sociálních sítích uzavřeli sázku. Závisí na tom, zda ve čtvrtfinále zvítězí Švédi, nebo Angličané.

Los Angeles - Na dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Švédskem se zrodila řada sázek, jednu z nich mezi sebou uzavřely fotbalové osobnosti David Beckham a Zlatan Ibrahimovic.

Pokud vyhraje Švédsko, půjde Beckham nakupovat do švédského řetězce obchodů s nábytkem, v případě postupu Angličanů musí Ibrahimovic přijet fandit Anglii na některý ze zápasů ve Wembley.

Sázku odstartoval švédský útočník Ibrahimovic, který na sociálních sítích vyzval svého předchůdce v dresu Los Angeles Galaxy. "Pokud Anglie vyhraje, koupím ti večeři, kdekoli na světě budeš chtít. Ale když vyhraje Švédsko, půjdeš do Ikey a koupíš mi, cokoli budu chtít já. O.K.?" napsal Ibrahimovic na instagramu.

Bývalý anglický reprezentant Beckham se nenechal dlouho pobízet fanoušky, kteří výzvu ihned sdíleli. "Zlatane, když vyhraje Švédsko, osobně tě vezmu do Ikey a koupím ti, cokoli budeš chtít do své nové vily v Los Angeles," reagoval Beckham. "Ale pokud vyhraje Anglie, tak chci, abys dorazil na zápas Anglie ve Wembley oblečený do anglického dresu a v poločase sis dal rybu s hranolky," dodal.

Ibrahimovic následně sázku přijal. "Pojďme na to," napsal. Utkání mezi Švédskem a Anglií je na programu dnes od 16:00 v Samaře.