Hey Jude! Takový hráč tu ještě nebyl, ani Beckham. Anglie oslavuje zázračné dítě

Jistě, jednadvacetiletý křídelník Arsenalu Bukayo Saka dal v úvodním duelu Anglie na MS dvě branky a potvrdil pověst jednoho z nejslibnějších fotbalistů mladé generace, ještě radostnější ódy však kolébka kopané pěje na jeho o dva roky mladšího kolegu. Jude Bellingham v devatenácti udivuje všestranností i vyspělostí.

"Hey Jude, don't make it bad. Hey Jude, don't be afraid," zpívali Beatles. Slavná píseň z roku 1968 v posledních letech provází zprudka se rozjíždějící kariéru anglického záložníka.

Teprve devatenáctiletý Jude Bellingham při své premiéře na mistrovství světa výzvy Paula McCartneyho splnil do puntíku.

Nepokazil to. Neměl strach. Otevřel skóre. Precizně, dominantně a chytře dirigoval hru ve středu pole.

Fotbalová Anglie se po přesvědčivém vítězství 6:2 rozplývá nad herní vyzrálostí, klidem i střeleckým umem vytáhlého rodáka ze Stourbridge, města v hrabství West Midlands ve středozápadní Anglii, jemuž mezi největší hvězdy světového fotbalu pomáhá angažmá ve vyhlášené německé "přípravce" - Borussii Dortmund.

Je přitom jen otázkou času, než bude Bellingham - odchovanec Birminghamu City - následovat Erlinga Haalanda či Jadona Sancha a vezme útokem anglickou Premier League.

Zájem by bezpochyby měly všechny špičkové adresy, uspěje ale ta, která nebude váhat sáhnout hluboko do kapsy. Už teď vestfálský klub Bellinghamovu cenu šponuje do astronomické výše, hovoří se o 150 milionech eur.

Podle dvou na sobě nezávislých studií má z více než osmi stovek hráčů na katarském šampionátu právě on v současné chvíli nejvyšší cenu. Mezinárodní centrum sportovních studií dokonce přestupní hodnotu vidí nad 200 miliony.

"Tohle byl neuvěřitelný výkon od opravdu vzrušujícího mladého hráče. Po všech stránkách kompletní. Souboje, tempo, přihrávky, gól, všechno skvostné. Byl to výjimečný den pro něj i pro Anglii," básnil o Bellinghamovi na stanici BBC legendární Alan Shearer.

Někdejší stoper národního týmu Rio Ferdinand prohlásil, že takový hráč tu ještě nebyl a žádná z velkých osobností minulosti z kategorie záložníků nedokázala v Bellinghamově věku to, co on. Ani Frank Lampard, ani Steven Gerrard, Paul Scholes nebo David Beckham.

"Autorita, která z něj na hřišti vyzařuje, naprosto neodpovídá jeho věku. Báječný fotbalista, báječné ho sledovat," řekl Ferdinand.

"Umí úplně všechno," uvedl další expert Jermaine Jenas. "Je jako Steven Gerrard a Frank Lampard v jednom," dodal.

Bellingham učinil z pozice pivota patnáct vpádů a třiadvacet přihrávek do finální třetiny hřiště, více měl v obou statistikách pouze pravý bek Kieran Trippier. Jeho úspěšnost přihrávek činila 96 procent. Devětkrát odebral Íráncům míč.

Micah Richards popsal Bellinghama jako "výjimečného hráče".

"Miluju, jak si hledá pozici mezi liniemi. Vždy najde kousek prostoru, i jeho gólové zakončení bylo krásné. A jeho energie? On se prostě nezastaví," podotkl.

Když se hrál minulý šampionát v Rusku, bylo mu jen čtrnáct let. Jak ale prozradil v minulém týdnu, už tehdy u televize přemýšlel o své zářivé budoucnosti: "Přemýšlel jsem, jak jen se dostanu do tohohle týmu."

O čtyři a půl roku později dal na největším fotbalovém jevišti svůj první gól.

Navázal tak na úžasný podzim, kdy se stal dosud jediným anglickým teenagerem, který v Lize mistrů skóroval ve čtyřech po sobě jdoucích duelech. V pondělí se zapsal do dějin jako teprve druhý náctiletý po Michaelu Owenovi (1998), který skóroval za Anglii na MS.