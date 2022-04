Duhové vlajky v Kataru vítány nebudou. Fanouškům by prý hrozilo napadení

Fotbaloví fanoušci, kteří si přinesou na stadion během mistrovství světa v Kataru vlajky s duhovými barvami, riskují, že jim budou tyto univerzální symboly LGBTQ komunity odebrány. Bezpečnostní šéf turnaje agentuře AP řekl, že to bude ale pro bezpečí těchto fanoušků, aby nebyli napadáni za propagaci homosexuality.

V konzervativním Kataru jsou vztahy osob stejného pohlaví stále kriminalizovány. Generálmajor Abdalazíz Abdalláh Ansarí uvedl, že homosexuální páry budou na šampionátu vítány a akceptovány, je však proti otevřené propagaci LGBTQ svobod.

"Pokud někdo bude mít duhovou vlajku a já mu ji vezmu, nebude to kvůli tomu, že mu ji chci vzít, abych ho urazil, ale abych ho ochránil. Protože pokud to neudělám, někdo by ho mohl napadnout. Nemůžu ručit za chování ostatních lidí," řekl AP Ansarí.

Prezident mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino přitom tento týden v Dauhá řekl, že "každý uvidí, že tady v Kataru jsou všichni vítáni, dokonce i lidé LGBTQ komunity."

Ansarí nepovažuje své výroky za varování těmto fanouškům, aby do Kataru nejezdili, jinak je čeká postih. "Rezervujte si společný pokoj, spěte společně - to nás nezajímá. My jsme tu kvůli tomu, abychom řídili turnaj. Nemůžeme tu měnit zákony, nemůžeme na 28 dnů šampionátu změnit náboženství," uvedl Ansarí.

Varování před duhovými vlajkami je nicméně v rozporu s dřívějšími předpoklady. V roce 2020 jedna z funkcionářek FIFA Joyce Cooková uvedla, že na MS v Kataru "budou duhové vlajky a trička na stadionech vítány. To je daná věc. Moc dobře (Katařané) chápou, že tohle je náš postoj."

Na Ansarího slova už reagovala společnost FARE, jež monitoruje případy diskriminace ve fotbale.

"Myšlenka, že vlajka, která je univerzálním symbolem různorodosti a rovnosti, bude lidem odebrána kvůli jejich ochraně, je nepřijatelná a dá se považovat za záminku," uvedl výkonný ředitel FARE Piara Powar. "Byl jsem v Kataru mnohokrát a nepředpokládám, že by kvůli duhové vlajce byli fanoušci přijíždějící na MS napadáni. Větší nebezpečí hrozí od státu."

FIFA je za udělení pořádání šampionátu Kataru terčem kritiky některých západních států právě kvůli tomu, že v zemi nejsou dodržována lidská práva včetně tolerance LGBTQ komunity. Šampionát se uskuteční od 21. listopadu do 18. prosince.