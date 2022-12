Dramatické záběry z Kataru, pořadatelskou zemi fotbalového šampionátu zasáhlo tornádo

❗️استمرار رصد لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً على الساحل وداخل البحر. يرجى توخي الحيطة والحذر.



#كأس_العالم_قطر_2022



❗️Continuation of observing scattered rain becomes thundery at times inshore and offshore. Please be careful. #Doha #Qatar #WorldcupQatar2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/acqfh0rAj8