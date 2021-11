Dáme si doutníky a do Severního Irska pošleme nejlepší čokoládu, radují se Švýcaři

Kapitán švýcarských fotbalistů Xherdan Shaqiri si připadal jako ve snu, když svůj jubilejní stý reprezentační start oslavil vítězstvím 4:0 nad Bulharskem a přímým postupem na mistrovství světa 2022 v Kataru. Záložník Lyonu smekl před výkonem celého týmu.

Švýcaři v pondělním závěrečném kole kvalifikační skupiny C na dálku vyhráli souboj o první místo s favorizovanou Itálií, která pouze remizovala 0:0 v Severním Irsku. Úřadující evropští šampioni skončili v tabulce druzí se ztrátou dvou bodů a musí do březnové baráže.

"Je pro mě jako sen prožít takový stý zápas za Švýcarsko. Musím složit velký kompliment týmu. Věřili jsme si a šli do utkání se sebevědomím. Takhle krásné dny jsou výjimečné," řekl Shaqiri novinářům. "Jsme velmi hrdí, že jsme postoupili. Nebylo to snadné, protože záleželo také na Itálii," přidal třicetiletý ofenzivní hráč.

V úvodní půli se ještě Švýcaři v Lucernu střelecky neprosadili, ale po změně stran domácí nasázeli Bulharům čtyři branky. Tu první Shaqiri připravil ve 48. minutě pro Noaha Okafora, poté se ještě trefili Ruben Vargas, Cedric Itten a Remo Freuler.

"Potřebovali jsme dát pár gólů, ale první poločas byl trošku náročnější, protože soupeř dobře bránil a bylo těžké se do nich dostat. První branka byla důležitá, abychom získali větší sebevědomí k vytváření dalších šancí," konstatoval bývalý fotbalista Basileje, Bayernu Mnichov nebo Liverpoolu.

"Musíme také poděkovat trenérovi Muratu Yakinovi. Nebylo pro něj snadné navázat na Vladimira Petkovice. Odvedl skvělou práci a tým dostal do excelentní formy. Je zábava hrát za tuhle reprezentaci. Těšíme se do Kataru," dodal Shaqiri.

Švýcaři se na světovém šampionátu představí podvanácté v historii a Yakin si díky postupu vysloužil automatické prodloužení smlouvy u reprezentace do roku 2024. Sedmačtyřicetiletý kouč to oznámil na pozápasové tiskové konferenci. Tým převzal po Petkovicovi v srpnu a v dosavadních sedmi zápasech s ním nezažil porážku.

"Před třemi měsíci by nám nikdo nevěřil, že za sebou Itálii necháme," řekl Yakin. "Je to velkolepá, neuvěřitelná chvíle a já ji sdílím s fantastickým týmem. V kabině začala párty a já si dopřeju doutník, možná i dva. A do Severního Irska pošlu čokoládu, tu nejlepší," dodal švýcarský trenér po postupovém vítězství.