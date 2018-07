Návrat stříbrných hrdinů. Chorvaty vítaly v Záhřebu desítky tisíc lidí

před 2 hodinami

Chorvatští fotbalisté ze vrátili do své domoviny. I přes to, že finále fotbalového MS nevyhráli, země je vítala jako hrdiny.

Záhřeb - Chorvatsko si dnes užilo hotovou erupci národní hrdosti a nadšení při euforickém vítání fotbalových reprezentantů, a to i přes porážku v nedělním finále mistrovství světa s Francií. Na centrálním náměstí Bána Jelačiče v Záhřebu se podle webu deníku Večernji list sešlo na 100.000 lidí.

Autobus s fotbalisty se sem jen těžko dostával skrz špalíry nadšených fanoušků, oblečených do červeno-bílých dresů a mávajících chorvatskými vlajkami. Mnozí z nich přijeli na oslavy do metropole z jiných koutů země. Sláva, provázející tým na cestě z letiště, se neobešla bez troubení na automobilové houkačky, mávání a volání "Bravo! Bravo!". "Ohnivá srdce, pýcha Chorvatska," hlásal v narážce na přezdívku týmu "vatreni" (ohniví) nápis na přední části autobusu, který fanoušci provázeli pěšky i na kolech. Z jásajícího davu čněly velké fotografie hráčů.

Ještě předtím letoun, přepravující hráče z Ruska, od vstupu do chorvatského vzdušného prostoru a při přeletu Záhřebu provázely armádní stíhačky.

"Mistři! Mistři!" jásal dav, jakmile hráči vyšli z letounu na červený koberec, roztažený na záhřebském letišti.

Malá země se čtyřmi miliony obyvatel se dostala do stavu naprostého nadšení již po vítězství nad Anglií, díky kterému se Chorvaté poprvé dostali do finále mistrovství světa. V něm podlehli Francii 2:4. I tak je tento výsledek považován za největší sportovní úspěch v dějinách země, která si svou nezávislost vybojovala v 90. letech 20. století po rozpadu bývalé Jugoslávii. Nyní je Chorvatsko členem Evropské unie, ale ekonomika zůstává slabá a lidé opouštějí zemi, aby si hledali bezpečnější budoucnost jinde, poznamenala agentura AP.

"Nedokážu ani vysvětlit, co to znamená pro chorvatskou jednotu," řekla AP prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová ještě v neděli v Moskvě. "Doufám, že to posílí hospodářský rozvoj země, zajistí nová pracovní místa a přivede mladé lidi zpět do vlasti."

Chorvatsko, přestože je malou zemí, se dokázalo podle prezidentky posunout nejen ve sportu, ale i ve vědě a kultuře. "Jsem velice hrdá nejen na náš fotbalový tým, ale také na náš národ," řekla.

Chorvatské státní dráhy snížily ceny jízdenek na polovinu, aby fanouškům usnadnily cestu do Záhřebu, zatímco radnice v hlavním městě ohlásila, že veřejná doprava je pro dnešek zdarma. Státní televize vyzvala občany, aby se radovali z "historického okamžiku" při návratu hráčů, oslavovaných v médiích jako "hrdinové".

Jakkoli "vatreni" prohráli finále, přesto vybojovali pro svou zemi hodně, nicméně dopad na krizí sužovanou ekonomiku je ještě velice nejistý, poznamenala agentura AFP.