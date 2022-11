Nedržte se za ruce, nabádají Britové fanoušky. Na MS v Kataru posílají své policisty

Fotbalové mistrovství světa v Kataru začne už tento měsíc a na cestu k Perskému zálivu se chystají i fanoušci. Pro ty anglické už policie připravila sadu bezpečnostních doporučení.

Pořádající Katar si přes silnou kritiku napříč veřejností na Západě dává záležet na tom, aby mistrovství světa na svém území udělal co nejlepší reklamu. Pořadatelům se to zatím příliš nedaří, přestože například zaplatili několika skupinám fanoušků, aby o turnaji psali pozitivně na sociálních sítích.

Naposledy v souvislosti s MS v Kataru vzbudila pozornost zpráva britské policie určená fanouškům cestujícím přímo na Blízký východ. Albion se chystá na stadionech podpořit okolo tří tisíc lidí.

V prohlášení policie apeluje na diváky, aby neprovokovali katarské představitele a bezpečnostní složky. Katar si už dříve pozval policisty z Turecka a Pákistánu, aby v zemi pomohli po dobu konání šampionátu udržet pořádek.

Do Kataru odcestuje také nejméně 15 policistů z Anglie, půjde o specialisty na fotbalové prostředí. "Budou se snažit být tam, kde budou angličtí fanoušci, a uklidňovat různé situace, pokud to bude třeba," naznačil úkol svých kolegů cheshireský policejní prezident Mark Roberts.

Fanoušci dostali i řadu doporučení. Páry se například nemají držet na ulici za ruce. Policie zároveň nabádá ke klidu.

"Katar je klidná země. Neslyšíte tam pořvávání nebo hádky, jsou to velmi slušní lidé," dodal pro The Sun Roberts.

Cílem britské policie je především co nejvíce předejít "nedorozuměním", která dle ní mohou být způsobena i kulturními rozdíly. Policisté ale nebudou fanouškům bránit vyjadřovat nesouhlas s katarskou politiku například vůči LGBT komunitě nebo s katarským režimem jako takovým.

"Nejsme žádná morální policie, rozhodně nebudeme lidem říkat, aby neprotestovali. To je problém místních jednotek. Chceme se pouze postarat o bezpečí našich příznivců," dodávají strážci zákona.

V Kataru se běžně neprodává alkohol, což by mohlo práci policie usnadnit. "Víme, že naši fanoušci se často opíjejí v centrech měst, ale to nehrozí, protože to v Kataru nebude možné. Pokud ovšem máte na jednom místě dva tisíce fanoušků, musí tam být policie. Tak by to bylo i v Británii," uzavřeli policisté směrem k někdy hašteřivým anglickým fanouškům.

Ti se dopouštěli násilností jak během posledního Eura 2020, tak při mistrovství světa v Rusku o dva roky dříve.