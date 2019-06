Minule přišla o šampionát, ale našla manžela. Teď chce inspirovat stejně jako Serena

před 10 minutami

Fotbalistka Crystal Dunnová hraje v 26 letech ve Francii na svém prvním mistrovství světa. Na to předchozí se nedostala do nominace. Zklamání těžko vstřebávala, ale teď vyhlíží osmifinálový zápas se Španělskem.

V roce 2015 fotbalistky USA potřetí v historii získaly zlato z mistrovství světa ve fotbale. Dunnová ale tehdy turnaj sledovala pouze v televizi. Z konečné nominace vypadla těsně před začátkem šampionátu a těžce to nesla.

"Tehdy jsem málem přišla o něco, co pro mě bylo při nošení amerického dresu vždycky nejdůležitější. O hrdost reprezentovat. Znamenalo to pro mě odmalička nejvíc," popisovala Dunnová pro Players‘ Tribune.

Zatímco letos si na šampionátu připsala dva starty a vyhlíží pondělní zápas se Španělskem o postup do čtvrtfinále, před čtyřmi lety chodila do sportovních barů poblíž svého domu sledovat zápasy svých spoluhráček z reprezentace s čepicí zaraženou do čela, aby ji nikdo nepoznal.

"Byla jsem rozpolcená. Na jednu stranu jsem to všem holkám přála. Ale mrzelo mě, že tam nejsem s nimi," líčila. Sledovat zápasy chodila s kondičním trenérem Pierrem Soubrierem, kterého znala z reprezentace. Během mistrovství se dal pár dohromady a loni měl svatbu. "Zmeškala jsem turnaj, ale mám manžela. Snad se s tím vyrovnám," vtipkovala.

Vyrůstala v městečku Rockville na okraji New Yorku, kde začala na střední škole hrát fotbal. "Už tehdy pro mě znamenalo víc nosit dres školy než trofeje a všechno ostatní," popisuje.

Vzorem pro ni byla Serena Williamsová. "Když hraje, vidím někoho, kdo si uvědomuje jak museli rodiče dřít, aby mohla hrát tenis. Chce, aby na ni byli hrdí a mohla jim to oplatit."

Pro Dunnovou, která byla jedinou černošskou fotbalistkou ve městě s 25 000 obyvateli, je Serena také dalším symbolem, který ji po dobu kariéry provází, a který je pro šestadvacetiletou krajní obránkyni velmi důležitý.

"Vidím černošku, která překonává rekordy v téměř výlučně bílém sportu. Když hraje, mám pocit, že hraje trochu i pro mě, ačkoli jsme se nikdy nepotkali. Reprezentuje mě," zdůraznila Dunnová, která odehrála i 15 zápasů za ženský tým londýnské Chelsea.

Sama chce být v dresu USA vzorem pro další dívky v Americe, které šampionát sledují. Připomíná, že ještě před čtyřmi lety, v době, kdy její spoluhráčky vítězily v Kanadě, byla jednou z nich. "A letos? Letos jsem v televizi."