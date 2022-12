"Co koukáš, idiote?" vyjel Messi na Nizozemce. Přes euforii s ním cloumal vztek

Kapitán argentinské fotbalové reprezentace Lionel Messi byl sice spokojený s postupem do semifinále, ale silně kritizoval hlavního sudího i nizozemské hráče.

Messi věnoval postup přes Nizozemsko i zesnulé legendě Diegu Maradonovi. Hvězdný útočník po vyhroceném duelu, který Jihoameričané zvládli po penaltovém rozstřelu, zkritizoval hlavního rozhodčího Antonia Mateua Lahoze ze Španělska. Ten rozdal rekordních 16 žlutých karet a jednu červenou.

Emoce pracovaly i po závěrečném hvizdu, do konfliktu se dostal i sám Messi. Sedminásobný držitel Zlatého míče nemohl přijít na jméno Woutu Weghorstovi, který argentinskou hvězdu atakoval už během utkání. Vytáhlý nizozemský útočník byl jedním z aktérů, kteří dostali žlutou kartu z lavičky náhradníků.

"Co koukáš, idiote?" vyjel Messi během rozhovoru pro televizi TyCSports na Weghorsta. K vypjaté atmosféře přispěly oba týmy. V závěru základní hrací doby Leandro Paredes po ostrém faulu ještě napálil míč vší silou na nizozemskou střídačku a strhla se hromadná potyčka. Občasné strkanice pokračovaly i během prodloužení a po konci zápasu.

"Jsem naštvaný. Ale rozhodčí nechci víc komentovat, abych nedostal trest. Všichni viděli, co se na hřišti odehrávalo," řekl Messi, jenž v 73. minutě navázal z pokutového kopu na trefu Nahuela Moliny a poslal svůj tým do dvoubrankového vedení.

V 83. minutě a 11. minutě nastavení ale udeřil Weghorst a nakonec musel rozhodnout penaltový rozstřel. Ten stejně jako v semifinále MS 2014 zvládli Jihoameričané.

"Když Lautaro (Martínez) proměnil poslední penaltu, byla to obrovská radost. Nejen naše a fanoušků v hledišti, ale určitě i po celé Argentině. Spadl nám kámen ze srdce," radoval se sedminásobný držitel Zlatého míče Messi, jenž je se čtyřmi góly na druhém místě tabulky střelců turnaje v Kataru za Francouzem Kylianem Mbappém.

Pětatřicetiletý Messi má pravděpodobně poslední šanci napodobit legendárního Maradonu a dovést Argentinu k titulu mistrů světa. Naposledy se to aktuálním jihoamerickým šampionům povedlo v roce 1986.

"Diego to shora sleduje a fandí nám. Věřím, že to tak zůstane až do samého konce a že nás to dovede k cíli," dodal Messi.

V úterním semifinále Argentinci narazí na Chorvaty. Obhájci stříbra v pátek vyřadili rovněž na pokutové kopy favorizovanou Brazílii.