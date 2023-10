Messi dostal osmý Zlatý míč. Na Haalanda zbyla jen cena pro nejlepšího útočníka

Útočník Lionel Messi získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Šestatřicetiletý Argentinec vybojoval trofej poosmé, čímž vylepšil vlastní rekord.

V 67. ročníku ankety předčil druhého Nora Erlinga Haalanda z Manchesteru City a třetího Francouze Kyliana Mbappého z Paris St. Germain.

Anketa pořádaná týdeníkem France Football se podruhé za sebou vyhodnocovala za sezonu, předtím to bylo za kalendářní rok.

Messi se vrátil na trůn po dvou letech. Před rokem mezi třiceti nominovanými chyběl poprvé od roku 2005.

Rodák z Rosaria na loňském podzimním mistrovství světa v Kataru dovedl Argentinu ke třetímu triumfu na turnaji a prvnímu po 36 letech.

V klubu se mu však příliš nedařilo. S Paris St. Germain sice obhájil francouzský titul, ale na evropské scéně opět neuspěl.

Po vypršení smlouvy klub opustil a odešel do Interu Miami, jehož spolumajitelem je bývalý fotbalista David Beckham. Právě z jeho rukou Messi ocenění převzal.

"Nedovedl jsem si představit takovou kariéru a vše, čeho jsem dosáhl. Měl jsem to štěstí, že jsem hrál za nejlepší tým na světě a v historii. Je pěkné vyhrávat individuální trofeje. Je úžasné, že jsem vyhrál Copu América a pak i mistrovství světa. Všechny Zlaté míče jsou speciální z různých důvodů," uvedl Messi v projevu.

Zavzpomínal také na legendárního krajana Diega Maradonu, který by dnes oslavil 63. narozeniny. Dvojnásobný světový šampion s Argentinou zemřel před třemi lety.

"Neexistuje lepší místo k popřání narozenin před tolika lidmi, kteří milují fotbal tak, jak by to on sám chtěl. Ať už jsi kdekoli, Diego, všechno nejlepší! Tohle (Zlatý míč) je i pro tebe," prohlásil bývalý hráč Barcelony, k němuž se poté na pódiu přidali jeho tři synové.

Pětinásobný vítěz Cristiano Ronaldo se poprvé od roku 2003 nevešel do třicetičlenné nominaci stejně jako žádný český fotbalista.

Loňský vítěz Benzema, který v červnu přestoupil z Realu Madrid do saúdskoarabského al-Ittihádu, obsadil 16. místo.

Třiadvacetiletý Haaland, jenž v srpnu ovládl anketu Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) o nejlepšího fotbalistu Evropy, získal trofej Gerda Müllera pro nejlepšího útočníka.

Nejlepší fotbalistkou roku byla vyhlášena španělská záložnice a světová šampionka Aitana Bontamíová, jejíž jméno oznámila světová tenisová jednička a grandslamový rekordman Novak Djokovič.

Bontamíová navázala na svou krajanku a klubovou i reprezentační spoluhráčku Alexii Putellasovou, která vyhrála minulé dva ročníky. Kvůli dlouhému zranění se tentokrát nevešla ani do finální nominace.

Trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let obdržel anglický záložník Realu Madrid Jude Bellingham, který v minulé sezoně působil v Dortmundu.

Držitelem ceny Lva Jašina pro nejlepšího brankáře se stal argentinský mistr světa Emiliano Martínez z Aston Villy. Při oznámení jeho jména se ozval pískot, který se opakoval i během Martínezova proslovu. Neukázněné diváky musel napomenout moderátor večera a bývalý kanonýr Didier Drogba.

Ocenění pro nejlepší klub připadlo druhý rok po sobě Manchesteru City. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly v uplynulém ročníku oslavili zisk treble za vítězství v Premier League, Anglickém poháru a Lize mistrů, kterou ovládli premiérově.

Tradiční anketu v letech 2010 až 2015 pořádaly FIFA s časopisem France Football.

Jejich spolupráce ale skončila a od roku 2016 vítěze vyhlašuje opět pouze francouzský magazín, a to na základě hlasování novinářů z celého světa.

Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 byla anketa otevřená pro hráče z celého světa.

ako první ji v roce 1956 vyhrál Angličan Stanley Matthews, o šest let později obdržel Zlatý míč Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd.

Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2022/23:

1. Lionel Messi (Arg./Inter Miami), 2. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 3. Kylian Mbappé (Fr./Paris St. Germain), 4. Kevin de Bruyne (Belg.), 5. Rodri (Šp./oba Manchester City), 6. Vinícius Júnior (Braz./Real Madrid), 7. Julián Álvarez (Arg./Manchester City), 8. Victor Osimhen (Nig./Neapol), 9. Bernardo Silva (Portug./Manchester City), 10. Luka Modrič (Chorv./Real Madrid), 11. Muhammad Salah (Egt/Liverpool), 12. Robert Lewandowski (Pol./Barcelona), 13. Jasín Bunú (Mar./al-Hilál), 14. Ilkay Gündogan (Něm./Barcelona), 15. Emiliano Martínez (Arg./Aston Villa), 16. Karim Benzema (Fr./al-Ittihád), 17. Kviča Kvaracchelija (Gruz./Neapol), 18. Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), 19. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 20. Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán), 21. Antoine Griezmann (Fr./Atlético Madrid), 22. Kim Min-če (Kor./Bayern Mnichov), 23. André Onana (Kam./Manchester United), 24. Bukayo Saka (Angl./Arsenal), 25. Joško Gvardiol (Chorv./Manchester City), 26. Jamal Musiala (Něm./Bayern Mnichov), 27. Nicolo Barella (It./Inter Milán), 28.-29. Randal Kolo Muani (Fr./Paris St. Germain), 28.-29. Martin Ödegaard (Nor./Arsenal), 30. Rúben Dias (Port./Manchester City).

Nejlepší fotbalistka: 1. Aitana Bontamíová (Šp./Barcelona), 2. Sam Kerrová (Austr./Chelsea), 3. Salma Paralluelová (Šp./Barcelona).

Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): 1. Emiliano Martínez, 2. Ederson (Braz./Manchester City), 3. Jasín Bunú.

Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): 1. Jude Bellingham, 2. Jamal Musiala, 3. Pedri (Šp./Barcelona).

Nejlepší útočník (trofej Gerda Müllera): Erling Haaland.

Nejlepší klub: Manchester City.