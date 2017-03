Měl se zúčastnit spiklenecké schůzky. Teď fanoušci Vardymu vyhrožují smrtí

před 6 minutami

Po senzačním triumfu v Premier League měl útočník Jamie Vardy nakročeno do jednoho z top světových klubů, nakonec ale v Leicesteru zůstal. A teď toho možná lituje. Fanoušci anglického týmu ho totiž obviňují, že se podílel na "odstřelu" kouče Ranieriho.

Leicester - Útočník Leicesteru Jamie Vardy po odvolání trenéra Claudia Ranieriho opakovaně čelil urážkám i výhružkám smrtí. Anglický fotbalista se stal terčem útoků rozzlobených fanoušků kvůli spekulacím, že se podílel na odchodu oblíbeného italského kouče.

Pětašedesátiletý Ranieri opustil Leicester v únoru devět měsíců poté, co klub senzačně získal anglický titul. "Liškám" se v této sezoně dlouho nedařilo a dokonce se v Premier League propadly na sestupové pozice.

Několik fotbalistů včetně Vardyho se údajně po úvodním prohraném osmifinále Ligy mistrů v Seville (1:2) zúčastnilo tajné schůzky s majitelem klubu, kde byl zpečetěn Ranieriho osud. Spekulace o zapojení hráčů zesílily poté, co úřadující šampioni pod vedením bývalého asistenta Craiga Shakespearea vyhráli všechny čtyři soutěžní zápasy a postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Třicetiletý reprezentant přiznal, že mu lidé nadávali nejen na sociálních sítích, ale běžně i na ulici. Urážky musela opakovaně snášet i Vardyho žena, když například vezla autem jejich děti. "Stalo se to mnohokrát a bylo to děsivé. Podle jednoho článku jsem se osobně zúčastnil toho jednání po zápase v Seville. Přitom jsem seděl tři hodiny na antidopingové kontrole," prohlásil Vardy.

"Stačí, když se tyhle nesmysly někde objeví, lidé na to skočí a vy se svou rodinou najednou dostáváte výhružky smrtí. Opravdu nás to bolí. Bylo vypuštěno hodně lživých obvinění a my s tím nemůžeme nic dělat," doplnil útočník.

Podle něj hráči Leicesteru vycházeli s Ranierem bez problémů. "Když vás něco trápilo, šel jste do jeho pracovny a vyříkal si to s ním jako chlap s chlapem. Nebo jste o tom promluvil na taktické poradě, protože měl rád, když lidé říkali své názory," uvedl Vardy.

autor: ČTK | před 6 minutami

Související články