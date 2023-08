Plán na návrat vyvolal odpor. Manchester United tak přece jen propustí Greenwooda

Manchester United propustí fotbalového útočníka Masona Greenwooda, ačkoliv byl letos v únoru zproštěn obvinění z pokusu o znásilnění.

Vedení klubu se rozhodlo ukončit s jednadvacetiletým hráčem spolupráci po šestiměsíčním interním vyšetřování.

United suspendovali Greenwooda už v lednu roku 2022, kdy se obvinění proti němu objevila na sociálních sítích.

Loni v říjnu byl útočník s jedním startem za anglickou seniorskou reprezentaci obžalován z pokusu o znásilnění, nátlakového chování a napadení.

V únoru bylo jeho stíhání zastaveno a klub uvedl, že než rozhodne o Greenwoodově případném návratu k týmu, provede vlastní vyšetřování.

"Všichni, kterých se to týká, včetně Masona, si uvědomují, že by pro něj bylo těžké navázat v kariéře v Manchesteru United. Proto jsme se společně dohodli, že pro něj bude vhodnější pokračovat mimo Old Trafford. Nyní budeme s Masonem pracovat na tom, abychom toho výsledku dosáhli," uvedl dnes klub v prohlášení.

Greenwood, jenž hrál za United od šesti let, v prohlášení pro britská média uznal, že "udělal chyby".

"Neudělal jsem to, z čeho jsem byl obviněn. Dnešní rozhodnutí bylo výsledkem společného procesu mezi Manchesterem United, mou rodinou a mnou. Nejlepší pro nás všechny bude, když budu pokračovat v kariéře mimo Old Trafford, tam, kde moje přítomnost nebude pro klub rušivá," uvedl bývalý anglický mládežnický reprezentant, jenž se mezitím stal otcem.

Podle listu The Sun měl přitom klub ještě minulý týden připraven podrobný plán, jak postupně připravit veřejnost na hráčův návrat včetně takových detailů, jaké fotky a kdy zveřejnit či jak má trenér Eric ten Hag reagovat na předpokládané otázky.

Manuál také počítal s rozdělením na tři skupiny: podporující, "otevřené mysli" a nepřátelské. Do poslední kategorie spadaly například osobnosti, které vystupovaly proti domácímu násilí.

Politička Zarah Sultanaová z opoziční Labouristické strany označila plán za nechutný. "Vždycky budu solidární s oběťmi domácího násilí. Takže mě považujte za ,nepřítele'," vzkázala klubu.