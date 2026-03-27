Máme velkou šanci proti Dánsku uspět, věří Hranáč. Usnul až ve čtyři ráno

Obránce Robin Hranáč po čtvrtečním vítězství v penaltovém rozstřelu dramatického semifinále play off o mistrovství světa proti Irsku usnul zhruba až ve čtyři hodiny ráno. Ani za nepříznivého stavu 0:2 nepřestával věřit, že čeští fotbalisté zápas zvládnou.
Před úterním finále baráže proti Dánsku šestadvacetiletý zadák Hoffenheimu zůstává při zemi a nelétá v oblacích, zároveň cítí, že národní mužstvo má velkou šanci postoupit na šampionát.
Řekl to ve videu pro média od FAČR.
Český tým ve čtvrtek proti Irsku prohrával 0:2, v 86. minutě ale dokázal srovnat na 2:2 a po prodloužení zvládl rozhodující penaltový rozstřel.
„Hodně se tam hýbaly emoce. Ze začátku nám to úplně nevyšlo, ale myslím, že jsme na to dobře zareagovali. Ani na chvíli jsem neztratil víru. Cítil jsem z celého týmu, že to chceme otočit. I z lavičky a z fanoušků. Každý navzájem sám sebe nabíjel. Nebyl prostor nějak přemýšlet nad tím, že to nevyjde. Šli jsme prostě za tím," řekl Hranáč.
Po utkání dlouho nemohl „zabrat".
"Se spánkem je to složitější, máte nějaký adrenalin z toho zápasu, ještě z takhle emočně vypjatého. Takže spánek nic moc, usnul jsem nějak kolem čtvrté hodiny. Teď je celý den na to, abychom se trochu dostali z únavy, prokrvili tělo. Protože dnes svítilo sluníčko, šel jsem se na 30 minut lehce proběhnout. Snad to byla dobrá varianta," uvedl Hranáč.
Při penaltovém rozstřelu věřil ve schopnosti gólmana Matěje Kováře, který úspěšně zasáhl ve čtvrté a páté sérii.
„Čekal jsem, že Kovy něco vytasí, protože když jsme to zkoušeli na tréninku, je těžké na něj kopat. Je tam obrovský. Takže jsem mu věřil a věřil jsem, že my to zase potvrdíme střelami, protože jsme to taky trénovali. Penalty jsou stresové, takže respekt pro každého hráče, který jde kopat. Já bych asi šel poslední," řekl Hranáč s úsměvem.
Jeho tým je před úterním finále baráže proti Dánsku na Letné už jen jeden krok od postupu na světový šampionát, kde česká reprezentace nestartovala od roku 2006.
„Určitě jsme u země, abychom nějak nelítali v oblacích. Každý soupeř by byl složitý, ať by tam byl kdokoliv. Dánové mají dobré hráče. Ale myslím, že my máme svoji kvalitu, kterou budeme chtít potvrdit, a budeme to chtít urvat. Když budeme fungovat jako tým, což jsem z toho cítil, tak myslím, že máme velkou šanci uspět," mínil Hranáč.
Rozhodující duely o všechno si bývalý obránce Viktorie Plzeň užívá.
„Myslím, že každý hráč má rád tyhle zápasy, protože jde o hodně. Jde o něco, co v Česku dlouho nebylo, takže je to speciální," doplnil Hranáč.
