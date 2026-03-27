27. 3. Dita
Může za to zubař, tvrdí Irové. Češi jsou podle nich slabý tým

Sport

Za velké zklamání považují irská média vyřazení tamních fotbalových reprezentantů v semifinále play off o mistrovství světa proti Česku na penalty. V souvislosti s neúspěchem píšou o bolesti a zlomeném srdci. Z porážky obviňují trenéra Heimira Hallgrímssona. Bývalý zubař by podle nich měl u mužstva skončit.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Czech Republic v Republic of Ireland
Zklamaný kapitán Irska Nathan Collins po prohře s ČeskemFoto: REUTERS
Irská média viní z prohry Islanďana Hallgrímssona. "Drž se zubařství, Heimire Hallgrímssone, můžeš za to ty. Irsko promarnilo vedení 2:0 proti slabému českému týmu - a odpovědnost zůstává na trenérovi. Musí jít," prohlásil redaktor Irish Mirror.

Irové ve vyprodaném Edenu vedli po 23 minutách 2:0, poté ale snížil Patrik Schick z pokutového kopu a v 86. minutě poslal zápas do prodloužení a následných penalt Ladislav Krejčí. I v nich hosté vedli, ale nakonec neuspěli.

"Tohle byl zápas, který mělo Irsko vyhraný, a přesto ho zahodilo,“ nechápe Irisk Mirror.

„Promarnilo vedení 2:0, utkání nechalo dojít za stavu 2:2 do prodloužení a pak prohrálo na penalty. To není smůla. To je špatné vedení týmu. A odpovědnost leží přímo na Heimiru Hallgrímssonovi - zubaři - jehož taktická neschopnost Irsko přišla draho. Měl by to být jeho konec," nabádal deník.

"Irsko utrpělo bolestivou porážku na penalty v Praze, zatímco Česká republika postupuje do finále baráže," posteskl si list Irish Times.

"Bolest v Praze. Irský tým, který udělal tolik věcí správně, nezvládl závěr. Zlomené srdce pro Irsko," napsal Irish Independent.

Zatímco Česko může dál snít o první účasti na světovém šampionátu od roku 2006, Irsku se protáhne čekání na další start minimálně na 28 let.

"Česká republika postupuje do finále play off mistrovství světa s Dánskem. Irsko místo toho hraje přátelský zápas se Severní Makedonií, který je zároveň dokonalou kocovinou," uvedl deník Irish Times.

"Úterní bezvýznamný zápas proti Severní Makedonii bolest z vyřazení jen prohloubí," přidal list Irish Examiner.

Nejnovější
ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii

Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.

ŽIVĚ Trump odložil útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 14

Kritizovaný útěk z kurtu zapomenut. Siniaková sahá po dalším výjimečném zápisu

Velký turnaj v Miami začal pro Kateřinu Siniakovou velkým zklamáním. A slzami. V singlu doplatila na extrémně náročný program posledních týdnů, hned v prvním utkání vypadla a její zvláštně kvapný úprk z kurtu se stal terčem nepochopení a kritiky. Jenže vzdávat se nemá česká tenistka v povaze. O devět dní později se znovu ocitá na prahu fenomenálního deblového úspěchu.

