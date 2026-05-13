Dánové vyzvou na úvod MS český tým s forvardem z Budějovic a jediným zámořským hráčem

V nominaci dánských hokejistů na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. V kádru je jediná posila ze zámoří - brankář Mads Soegaard, který působil převážně na farmě Ottawy v Belleville v AHL.
Z hráčů, jejichž týmům také skončila sezona, se omluvili útočníci Oliver Bjorkstrand z Tampy Bay a Lars Eller z Ottawy. Dánové budou v pátek od 20:20 prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B ve Fribourgu.
Třicetiletý Olesen, který působí v Motoru dva roky, se stal loni hrdinou loňského mistrovství světa, když ve čtvrtfinále doma v Herningu rozhodl 49 sekund před koncem o senzační výhře nad Kanadou 2:1.
Dostal se i do All Star týmu turnaje, který vyvrcholil ve Stockholmu. Dánové na něm dosáhli na historické čtvrté místo. Olesen nechyběl ani na únorových olympijských hrách v Miláně, kde se se čtyřmi góly podělil o druhé místo mezi kanonýry. Účastník dvou olympiád se chystá na šesté mistrovství světa.
Loni na MS i na letošní olympiádě se představili také brankář Frederik Dichow, obránci Jesper Jensen Aabo, Phillip Bruggisser, Anders Koch a Markus Lauridsen a útočníci Mikkel Aagaard, Joachim Blichfeld, Morten Poulsen, Patrick Russell, Alexander True a Christian Wejse.
Na minulém šampionátu byli také útočníci Mathias From a Felix Scheel. V Miláně startovali rovněž gólman Soegaard, obránce Malte Setkov a útočník Frederik Storm.
Blichfeld z Tappary Tampere byl zařazen do nominace i přesto, že mu ještě neskončila klubová sezona.
Produktivního útočníka, který skončil v základní části finské ligy druhý v kanadském bodování se ziskem 71 bodů (33+38) za spoluhráčem Benjaminem Rautiainenem, čeká ještě dnes rozhodující sedmý finálový zápas proti celku KooKoo Kouvola.
Soegaard odchytal v této sezoně v NHL za Ottawu dva zápasy a jinak působil v Belleville. Celkem v NHL za Ottawu nastoupil za pět sezon v 31 utkáních. Na letošní olympiádě se představil v jednom zápase. Na mistrovství světa byl dosud jen v roce 2021 v Rize a do hry nezasáhl.
Zkušenosti z NHL mají z minulosti také další tři hráči. Russell dostal příležitost v 59 zápasech za Edmonton, True má na kontě 27 utkání za San Jose a Seattle a Blichfeld si za dvě sezony připsal osm startů za San Jose.
První velká mezinárodní akce čeká brankáře Nicolaje Henriksena, obránce Kaspera Larsena s Danielem Baastrupem a útočníky Olivera Kjaera, Davida Madsena a Jacoba Schmidta-Svejstrupa. První světový šampionát odehraje Malte Setkov, který byl letos na olympiádě.
Čtyřiatřicetiletý Jensen Aabo se chytá už na 15. mistrovství světa a byl i na obou olympiádách, kterých se Dánové zúčastnili. Jen o jednu účast na světových šampionátech méně mají sedmatřicetiletí Storm a Poulsen.
Dány ve skupině B čekají také duely se Švédskem, Kanadou, Slovenskem, Slovinskem, Itálií a Norskem.
Nominace hokejistů Dánska na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu:
Brankáři: Nicolaj Henriksen (Esbjerg), Frederik Dichow (HV 71/Švéd.), Mads Soegaard (Ottawa/NHL, Belleville/AHL),
obránci: Daniel Baastrup (Odense), Morten Jensen (Rungsted), Kasper Larsen (Herning), Malte Setkov (Roedovre), Phillip Bruggisser (Bremerhaven/Něm.), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/ICEHL), Anders Koch (Štýrský Hradec/ICEHL), Markus Lauridsen (Pustertal/ICEHL),
útočníci: Oliver Kjaer, Phillip Schultz (oba Esbjerg), Patrick Russell, Frederik Storm (oba Kolín nad Rýnem/Něm.), Jacob Schmidt-Svejstrup (Soenderjyske), Morten Poulsen (Herning), Mikkel Aagaard (Skelleftea AIK/Švéd.), Joachim Blichfeld (Tappara Tampere/Fin.), Mathias From (Klagenfurt/ICEHL), David Madsen (Västeraas/Švéd.), Nick Olesen (České Budějovice/ČR), Felix Scheel (Schwenningen/Něm.), Alexander True (Jyväskylä/Fin.), Christian Wejse (Bremerhaven/Něm.).s v h
Karel III.: Británie posílí obranu a tvrdě zasáhne proti antisemitismu
Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Ve středu to v tradičním projevu v parlamentu prohlásil britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro nové období.
ŽIVĚ Francie chce v Hormuzském průlivu neutrální misi OSN
Francie navrhne v OSN vytvoření mise pro volnou plavbu v Hormuzském průlivu. V rozhovoru, který v úterý večer odvysílala francouzská média, to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Mise má být podle něj zcela neutrální a mírová. "Musíme dosáhnout znovuotevření Hormuzského průlivu bez podmínek a mýtného," uvedl Macron
ČNB očekává ve zbytku roku inflaci mezi dvěma a třemi procenty
Česká národní banka (ČNB) očekává, že po zbytek roku se bude meziroční inflace v Česku pohybovat mezi dvěma a třemi procenty. Hlavním důvodem jejího zvýšení z hodnot pod dvouprocentním inflačním cílem centrální banky z počátku roku je konflikt na Blízkém východě. V komentáři k dubnovému vývoji inflace to uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Sklenář.
„Dietní colu, nebo útok na Írán?“ V nové hře se můžete vtělit do Donalda Trumpa
Když anonymní umělecká skupina Secret Handshake instalovala loni v centru Washingtonu zlatou sochu Donalda Trumpa s Jeffreyem Epsteinem v póze Jacka a Rose z Titaniku, mnozí to považovali za vrchol provokace. Mýlili se. V pondělí umělci u válečného památníku ve Washingtonu instalovali tři retro arkádové automaty s hrou Operation Epic Furious: Strait to Hell, v níž můžete hrát za samotného Trumpa.
„Změníme systém.“ Magyar u moci: ukázal Orbánovy skartovačky, srovnal ho s diktátorem
Měsíc po ostře sledovaných volbách mají Maďaři novou vládu, jejíž členové v úterý složili v parlamentu sliby. Ve středu se má sejít na svém prvním zasedání, po 16 letech u moci její předseda Péter Magyar (Tisza) vystřídal dosavadního premiéra Viktora Orbána (Fidesz). Živé vysílání předávání moci na sociálních sítích nicméně okořenil, když ukázal skartovačky v sídle svého předchůdce.