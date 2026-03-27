„Co to bylo za podivný zvuk?" Irové řeší záhadné houkání při jejich penaltách

Dvakrát byli čeští fotbalisté v prvním barážovém utkání na kolenou. Poprvé po vlastní brance Kováře ve 23. minutě, která je vrhla do dvoubrankové ztráty, podruhé po neproměněné desítce Chytila v penaltovém rozstřelu. Hosté v Praze nebyli horší, k postupu jim chyběl malý krok. Irská média hořekují nad promarněnou šancí, zatímco fanoušci spílají Ryanu Manningovi za hloupý zákrok.
„Irsko má zlomené srdce.“ Tímto titulkem uvedl fotbalové zpravodajství The Irish Times, který barážovému utkání v Edenu, stejně jako většina ostatních médií, věnoval hlavní místo na své homepagei.
Redaktoři respektovaného deníku si zároveň postěžovali, že pro irské hráče nebylo jednoduché ovládnout penaltový rozstřel na soupeřově půdě. Ladislav Krejčí totiž vyhrál los a kopalo se proti Tribuně Sever, která byla zaplněná příznivci českého týmu.
„Je velmi těžké vyhrát penalty venku. Naši hráči se museli potýkat s podivným zvukem připomínajícím sanitku, který je rušil od penalt, stejně jako s množstvím posměšků,“ všiml si The Irish Times.
Při pokusech irských fotbalistů se skutečně Edenem zvuk sirény, jaký používají ambulance zdravotnické záchranné služby. Krátce před penaltovým rozstřelem sice lékaři zasahovali u Szmodicse, který se bezvládně složil na zem, ale je fakt, že houkání se ozývalo pouze v momentě, kdy pokutové kopy zahrávali hosté.
„Největší irský střet za posledních deset let skončil pro Green Army, která dnes večer obsadila Prahu před zápasem play off mistrovství světa proti Česku, zklamáním,“ narážel bulvární deník Irish Independent na to, že do české metropole dorazily tisícovky fanoušků v zelených barvách.
Výsledek zápasu označil za „konec amerického snu“.
Porci kritiky schytal také levý obránce Ryan Manning, který vrátil české barvy do hry. Začátek zápasů svěřenci trenéra Miroslava Koubka totálně nechytili a ve 23. minutě prohrávali už 0:2. Zpátky do zápasu jim paradoxně pomohl devětadvacetiletý bek Southamptonu, který ve vápně stáhl Ladislava Krejčího.
„Kromě hloupého momentu Manninga hrálo Irsko skvěle,“ napsal na síť X uživatel s přezdívkou Hive. „Tohle šílenství ze strany Manninga úplně změnilo dynamiku zápasu,“ zaregistroval další z komentujících pod nickem David.
