Majitel Liberce nekompromisně: Tihle dva pitomci ať už v životě nepískají náš zápas

Majitel fotbalového Slovanu Liberec Ondřej Kania se ostře vyjádřil na adresu videorozhodčích, kteří při sobotním ligovém utkání se Slavií nepovažovali za nutné, aby hlavní arbitr Jakub Wulkan přezkoumal situaci, při níž utrpěl vážné zranění hráč severočeského klubu Petr Hodouš.
Kania doufá, že Pavel Orel a Michael Kvítek, kteří seděli u monitoru coby videorozhodčí, už nebudou na duely Slovanu nasazováni.
„Udělám všechno pro to, aby tihle dva pitomci, kteří byli na tom VARu a tohle neposoudili, už v životě žádný náš zápas nepískali,“ prohlásil majitel Liberce v talkshow Tiki-taka, kterou vysílá stanice Oneplay.
Představitel severočeského klubu se tak znovu vrátil k situaci ze druhého poločasu, kdy za stavu 1:2 z pohledu Liberce zasáhl slávista Davida Moses ve vzduchu nechtěně Hodouše. Ten byl chvíli v bezvědomí, hřiště pak opustil na nosítkách a se zlomenou čelistí.
„Tam stačilo pár centimetrů a mohlo to skončit mnohem hůř,“ upozornil Kania.
Wulkan střet neposoudil ani jako faul, hlavnímu sudímu však liberecký majitel tolik nezazlívá, že se rozhodl špatně.
Stejně jako další experti však nechápe, že ho k přezkoumání nezavolali videorozhodčí Orel a Kvítek, přestože se kvůli ošetřování Hodouše dlouho nehrálo a souboj si mohli opakovaně i zpomaleně pustit.
To jim vytkla i komise rozhodčích při tradičním hodnocení. "Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Slavie Mosese, který loktem zasáhl do hlavy hráče Liberce Hodouše. VAR měl intervenovat," uvedla dnes komise.
Devětadvacetiletý Kvítek je mimochodem odchovancem Slovanu Liberec, s fotbalovou kariérou ale musel skončit kvůli zdravotním problémům.
Experti v Tiki-taka se shodli, že Moses soupeře nezranil úmyslně. Kania ovšem také připomněl nešťastný zásah tehdy libereckého Ahmada Ghaliho, jenž v srpnu 2024 uklouzl a při nekontrolovatelném pádu zlomil pardubickému Janu Kalabiškovi lýtkovou kost. Dostal červenou kartu a flastr na osm zápasů, což mu bylo později zmírněno na polovinu.
