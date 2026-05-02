Liberec zuří. Hráč v bezvědomí a není to ani faul? Šílenost, nechápal Kováč po Slavii

Liberecký fotbalista Petr Hodouš po zákroku loktem do hlavy od slávisty Davida Mosese v úvodním kole prvoligové nadstavby skončil v bezvědomí a následně v nemocnici. Trenér Slovanu Radoslav Kováč nechápal, že rozhodčí Jakub Wulkan neposoudil situaci ani jako faul. O deseti nakonec naopak dohrávali domácí.
Verdikt sudího označil na tiskové konferenci za šílenost, hostující záložník měl být podle něj vyloučený. Wulkan se obhajoval tím, že šlo o srážku obou hráčů.
Situace se odehrála ve druhém poločase, kdy šel Moses do souboje o míč a nechtěně zasáhl protihráče do hlavy. Hodouš zůstal několik minut otřesený na zemi, poté ho zdravotníci odnesli na nosítkách a následně dvaadvacetiletý krajní hráč zamířil do nemocnice.
"Jak jste to viděli vy (novináři)? To je jasná červená, byl v bezvědomí, dostal loktem do spánku. Pojďme si to říct tak, jak to je. Je potřeba si říkat věci na rovinu," řekl Kováč po porážce 1:2.
"Když máte hráče v bezvědomí a není to ani faul, je to přece šílenost. Nechci to ani komentovat. Jdeme dál, nezajímá mě to. Doufám, že Hody bude zdravý," doplnil šestačtyřicetiletý trenér.
Wulkan byl přesvědčen, že nechyboval. "Z mého pozičního postavení se jednalo o to, že hráč Slavie Moses celou dobu sledoval dráhu míče, následně ho i odehrál. Pak došlo ke srážce s Hodoušem. Bohužel to mělo zdravotní následky, ale z hrací plochy jsem to vyhodnotil jako srážku těchto dvou hráčů," uvedl pro televizi Oneplay třiatřicetiletý sudí, jehož verdikt na hřišti viderozhodčí Pavel Orel nevyhodnotil jako zjevné pochybení.
Hodouš byl po nárazu v bezvědomí. "Máme zprávy, že už je při vědomí. Na hřišti vůbec nevnímal, až po nějaké chvíli začal otevírat oči, ale nemluvil, jenom přikyvoval. Momentálně leží v nemocnici," prohlásil liberecký středopolař Vojtěch Stránský.
Ani on nepochopil, že Moses nebyl vyloučený. "Za mě je to čistá červená karta. Když hráči vyletí takhle loket a má ho v takové výšce, je to nebezpečná hra. Bavíme se tu furt o chránění hráčů. Za mě je to pochybení. Místo toho, aby Slavia hrála v deseti, jdeme do deseti my. Nejsem tu ale od toho, abych to tu komentoval. Přečtu si, co o tom řekne komise (rozhodčích)," podotkl třiadvacetiletý záložník.
Pětatřicet faulů. Majitel Liberce se vysmál Slavii, čistý čas hry byl tristní
Slavia se přiblížila k titulu, její výkon na hřišti Liberce je ale i přes výhru 2:1 terčem kritiky. U Nisy se hrál divácky pramálo atraktivní duel plný soubojů, faulů, polehávání a dalších průtahů zejména při zahrávání standardních situací.
„Neměli jsme dobrý rok.“ Češi ještě před MS tápali, medaile je senzací
Zlomili "prokletí". Na hokejovém turnaji, kde na rozdíl od jiných mládežnických akcí dlouho tápali, konečně vyhráli medaili. Byť to letos čekal málokdo. Po výhře nad Lotyšskem 4:1 berou Češi na mistrovství osmnáctek bronz.
Slavia sahá po titulu, na Chorého v Liberci přiletěla lahev. Ostravská ostuda nekončí
Slavia v úvodní části ligové nadstavby vyhrála v Liberci 2:1 a vykročila k obhajobě titulu. Ostrava doma pouze remizovala 0:0 s Mladou Boleslaví, v tabulce přesto bodově dotáhla Duklu a Slovácko. Boleslav v lize podesáté za sebou neprohrála. V prostřední skupině vyhrála Olomouc na Bohemians a Pardubice v Karviné.
Schickův galakoncert. Čech hattrickem složil svůj bývalý tým a sahá po Lize mistrů
Fotbalový Leverkusen velebí Patrika Schicka. Český útočník v 32. kole bundesligy nasázel tři góly do sítě Lipska a zásadním způsobem tak přispěl k důležitému vítězství 4:1 nad třetím týmem tabulky. Bayer se posunul na čtvrté místo, které zajišťuje účast v Lize mistrů. Schick už je třetím nejlepším střelcem soutěže s šestnácti góly.
Chystá se bomba? Pastrňák se vyjádřil k účasti na MS, Zacha zatím nebere telefon
David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šlégr to uvedl v rozhovoru s novináři.