Sparťan na Letné zase unikl červené kartě. Strašně nebezpečné, tvrdili i experti

Komise rozhodčích sice často nepochopitelně obhajuje i evidentní chyby sudích, tohle však musela uznat i ona. Arbitři při víkendových zápasech fotbalové ligy sekali naprosto zásadní chyby. Sudí Stanislav Volek výrazně ovlivnil ve prospěch Sparty duel s Jabloncem, jeho kolega Jakub Wulkan své přehmaty alespoň rozdělil - jednou poškodil Slavii, jednou jejího soupeře z Liberce.
Volek se v neděli na Letné nerozpakoval vyloučit už v prvním poločase za stavu 0:0 jabloneckého Sobola po dvou žlutých kartách, ale k tomu, aby vyloučil v 54. minutě domácího Mannsverka za surový faul na Zorvana, odvahu nenašel.
„Nechápu, že Mannsverk nedostal červenou kartu, podle mě byla jasná,“ divil se i kouč severočeského klubu Luboš Kozel.
Volek mu prý na hřišti řekl, že podle jeho názoru byla oranžová… To však nechápali ani experti ve studiu stanice Oneplay, která utkání vysílala.
„Za tohle bych chtěl vidět červenou kartu, to je tak nebezpečný zákrok… Přijel tam strašně nebezpečně,“ kroutil hlavou Antonín Rosa.
„Přijel tam jak blázen,“ souhlasil s ním Zdeněk Folprecht, sám bývalý hráč Sparty.
„Být to na druhou stranu, tak diváci začnou tak ječet, tak bouřit, že rozhodčí tu červenou kartu ve finále dají,“ byl přesvědčený Rosa.
Volkovu minelu uznala i komise rozhodčích. "Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Sparty Mannsverka. Jednalo se o podražení soupeře zezadu ve vysoké intenzitě. VAR měl intervenovat," vysvětlila v komuniké.
Není to ovšem poprvé v ročníku, co se sudí neodvážili vyloučit sparťana v domácím utkání. V derby se Slavií nepochopitelně nepotrestali Vydru za šílený zákrok na Schranze, proti Pardubicím zase díky jejich benevolenci vyvázl Ryneš.
V utkání s Jabloncem se k červené kartě pro sparťana odhodlal Volek až v 80. minutě, kdy už ovšem domácí vedli 2:0...
Za surový faul ji po pár vteřinách na trávníku viděl střídající ligový debutant Azaka.
"Podrážkou své kopačky zasáhl soupeře do holeně, čímž ohrozil jeho zdraví," napsala komise rozhodčích.
Kouč Sparty Brian Priske se ovšem přesto červené kartě divil. „Myslím, že je to smutný den. Je smutné dát červenou kartu sedmnáctiletému klukovi, který je dvacet sekund na hřišti za zákrok, který nemusí být nutně za červenou kartu,“ sdělil dánský trenér a vyjádřil „obavy o český fotbal“.
Sudímu Wulkanovi se nepovedl duel Liberce se Slavií. Hned po 15 vteřinách druhého poločasu za stavu 2:0 pro Pražany neodpískal v jejich prospěch penaltu.
"Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hráč Liberce Mikula podrazil svojí levou nohou hráče Slavie Provoda. VAR měl intervenovat," vytkla komise.
Zhruba o sedm minut později už za stavu 1:2 šel slávista Moses do souboje o vysoký míč a nechtěně při tom tvrdě zasáhl loktem do hlavy Hodouše. Liberecký hráč upadl do krátkého bezvědomí a utrpěl zlomeninu čelisti. Wulkan k překvapení domácích neposoudil zákrok ani jako faul.
"Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Slavie Mosese, který loktem zasáhl do hlavy hráče Liberce Hodouše. VAR měl intervenovat," prohlásila komise.
V závěru utkání dostal červenou kartu domácí Augustin Drakpe a Slavia udržela náskok 2:1.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média.
