V nejprestižnější klubové soutěži má CSKA za sebou čtyři kola, přičemž se drží na třetím místě skupiny G. To okupuje díky remíze v Plzni a překvapivé domácí výhře nad Realem Madrid. Na druhou stranu, v posledních dvou duelech proti AS Řím nezískalo CSKA ani bod a to při skóre 1:5.