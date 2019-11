Barcelona - Slavia. Sešívaní chtějí na Camp Nou překvapit s Masopustem na hrotu

Den s velkým D pro fotbalisty Slavie je tady. Mnozí si splní své dětské sny. Poté, co na jaře okusili sešívání anglickou atmosféru na Stamford Bridge v duelu s Chelsea, zažijí dnes ještě o level větší zážitek. Představit se na slavném Camp Nou, kde svá kouzla ukazovali velikáni jako Cruyff, Stojčkov, Ronaldo, Rivaldo nebo nyní Messi, to je něco, o čem sní spousta malých kloučků. A hráčům Slavie se tento sen již brzy splní, v Barceloně je téměř vše připraveno k utkání základní skupiny Ligy mistrů. Ale Sešívaní nepřijeli do Katalánska pouze na výlet, chtějí na svatostánku Blaugranas bodově uspět. Po domácím duelu s Messim a spol. si totiž mohou směle věřit.