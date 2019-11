Barcelona - Slavia 0:0. Pražané jsou v úvodu hodně aktivní

Hlavní oporou Slavie je i v této sezoně záložník Tomáš Souček, střelec spousty důležitých branek. Ten věří, že jeho spoluhráče nesváže velikost barcelonského stadionu Camp Nou. Všichni víme, že je to jeden z největších stadionů v Evropě nebo na světě. Co jsme šli na stadion, tak pořád stoupal a stoupal a vypadal nekonečný. Jsme hrozně rádi, že si na něm můžeme zahrát a všichni se na to těšíme," uvedl defenzivní středopolař. "Věřím, že na nás ze začátku nedolehne velikost stadionu a budeme se soustředit na to, jak jsme s nimi hráli doma, kdy jsme si to s nimi šli rozdat. Věřím, že to žádného hráče nepoloží," dodal Souček na tiskové konferenci.