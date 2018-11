Video: Za tohle penalta? To už je výsměch. Takové góly nechceme, uznal i Guardiola

před 52 minutami

Manchester City dostal v Lize mistrů výhodu pokutového kopu poté, co Raheem Sterling před brankářem zakopl.

Neskutečné. Fotbalisté Manchesteru City porazili ve středu v Lize mistrů Šachtar Doněck vysoko 6:0, ale způsob, jakým došel pro druhý gól se opravdu jen tak nevidí. Gabriel Jesus skóroval z pokutového kopu, který maďarský rozhodčí Viktor Kassai nařídil poté, co Raheem Sterling ve vápně naprosto bez cizího zavinění před brankářem zakopl…

Podívejte se na Sterlingův pád:

Worst Sterling fall since Brexit pic.twitter.com/ITlZgVj05g — Wedgeman Simon (@miniminter) November 7, 2018

"Vím, že to neměla být penalta, a Raheem to mohl rozhodčímu říct, protože nechceme dávat takové góly," uznal i trenér City Pep Guardiola.

Španělský kouč také uvedl, že by však hráči sám od sebe nenařídil, aby penaltu úmyslně zahodil. "To by neudělal žádný trenér. Ale jsem mladý, tak se třeba poučím," prohlásil.

Podle něj situace opět ukázala, jak moc Liga mistrů potřebuje videorozhodčího. "Sudí nechtějí dělat chyby, proto potřebují veškerou pomoc. Fotbal je dnes velmi rychlý a rozhodnutí u videa zabere deset sekund," dodal.