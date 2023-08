Tlačili jsme Spartu víc a víc, v Praze můžeme vyhrát, tvrdí kouč Kodaně

Trenéra Jacoba Neestrupa mrzelo, že fotbalisté Kodaně doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů se Spartou pouze remizovali 0:0. Je však přesvědčený, že úřadující dánský mistr má na to, aby v odvetě na Letné příští úterý zvítězil a postoupil do závěrečného play off o milionářskou soutěž.

"Pochopitelně mě mrzí, že jsme nevyhráli, šance jsme na to měli," stýskal si kouč dánského šampiona. "Zejména v poslední části utkání, kdy jsme na Spartu vyvinuli velký tlak," doplnil. Pražany dvakrát uchránilo od inkasování břevno, vyloženou příležitost zlikvidoval Kodani gólman Vindahl. Ale skórovat mohli i Letenští, v šanci selhal Harasín, neprosadil se ani Kuchta. "Musím uznat, že po prvním poločase mohl soupeř vést," přikývl Neestrup. "Dopustili jsme se velkých individuálních chyb. Zároveň to ale byly jediné šance, které jsme jim nabídli," upozornil. Kodaň ale byla na trávníku lepší. "Obraz hry byl takový, že jsme mohli zvítězit o jeden gól," dumal dánský trenér. "Nejdůležitější ale je, že bojujeme. Tým je v dobrém rozpoložení a jsme důslednější v našem přístupu, což jsme po domácím duelu s Breidablikem chtěli napravit," připomněl pětatřicetiletý stratég odvetný zápas 2. předkola s islandským celkem, který jeho svěřenci vyhráli 6:3. Kodaň se proti Spartě v závěru utkání hnala za kýženým gólem. "Jak druhý poločas postupoval, tlačili jsme je víc a víc dozadu. Když se podíváme na celé utkání, vytvořili jsme si čtyři velké šance," počítal Neestrup. "Dvakrát jsme trefili břevno, Vindahl navíc předvedl fantastický zákrok. S takovým počtem šancí v této fázi Ligy mistrů proti mužstvu, které dobře brání, počítáte," podotkl. Letenští, které vede jeho krajan a bývalý asistent Kodaně Brian Priske, ho ničím nepřekvapili. "Hráli přesně tak, jak jsme analyzovali a jak jsme předpokládali. V Praze by to mohlo být jiné utkání, místy se tam nejspíš ocitneme pod tlakem. Stoprocentně ale věřím tomu, že tam můžeme zvítězit," prohlásil Neestrup. "Jak jsem hráčům řekl po utkání, v podobné situace jsme byli na jaře v lize, kdy jsme museli zvítězit na Bröndby, přestože jsme postrádali šest sedm klíčových hráčů. Jeli jsme tam a zvítězili. Teď jsme ale jako tým v mnohem lepší pozici, a to si s sebou musíme vzít do Prahy," poznamenal kodaňský rodák. Mužstva se ujal loni v září a v uplynulé sezoně s ní získal double za triumf v lize i domácím poháru. Navíc si s ní zahrál i skupinu Ligy mistrů.

