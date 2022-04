Takhle to je, když hrajete s Realem, fňukal kouč Chelsea. Jeho nářky nebyly namístě

Kouč fotbalistů Chelsea Thomas Tuchel po úterní odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů s Realem Madrid nepřímo obvinil rozhodčí, že pomohli soupeři k postupu.

Trenérovi londýnského celku vadila především situace z 63. minuty, kdy Marcos Alonso zvýšil vedení Chelsea na 3:0. Takový stav by znamenal postup "Blues". Jenže polský arbitr Szymon Marciniak, jenž nedávno odpískal v české lize s naprostým přehledem vypjaté derby "S", gól na doporučení videorozhodčího odvolal.

"Takhle to je, když hrajete v Lize mistrů proti Realu Madrid," vztekal se Tuchel po utkání. Jeho fňukání však vůbec nebylo namístě, videorozhodčí Alonsovu trefu neuznal naprosto oprávněně. Krajní bek zahrál před svým gólem evidentně - byť neúmyslně - rukou, a tak jeho zásah podle pravidel nemohl platit.

"Jsem hodně zklamaný, že sudí nešel a nezkontroloval si to sám," vedl Tuchel dál svou, jako kdyby Marciniakova přítomnost u monitoru mohla na skutečnosti, že Alonso rukou hrál, něco změnit. "Mám pocit, že v součtu obou zápasů šlo 51 procent rozhodnutí ve prospěch soupeře," stěžoval si dál německý stratég.

Tuchelovi vadilo i údajné chování Marciniaka po skončení zápasu. "Jsem zklamaný z toho, jak se dobře bavil s Carlem," zmínil setkání rozhodčího s koučem Realu Ancelottim.

"Vím, že je to fajn chlap a gentleman, ale když jsem za ním šel a chtěl mu poděkovat, viděl jsem, jak se nahlas směje s trenérem soupeře. To bylo hodně, hodně špatné načasování, když předtím vidíte svůj tým, jak 120 minut bojuje do posledního dechu. Bylo to špatně a také jsem to rozhodčímu řekl," prohlásil Tuchel.

Pro své svěřence měl ale jen slova obdivu. O postupujícím nemělo být po prvním duelu, který doma Chelsea prohrála 1:3, pochyb. Jenže anglický klub na San Bernabeu překvapil. Mason Mount dostal v první půli hosty do vedení, Antonio Rüdiger krátce po změně stran celkové skóre srovnal, a přestože zmiňovaná Alonsova trefa neplatila, dočkali se Londýňané po zásahu Tima Wernera přece jen vedení 3:0.

Jenže nádhernou přihrávku Luky Modriče pak proměnil z voleje střídající Rodrygo a poslal duel do prodloužení, které ve prospěch "Bílého baletu" rozhodl Karim Benzema.

"Jeli jsme na absolutní maximum. Jsem na hráče velmi hrdý a myslím, že jsme si zasloužili postoupit. Není moc týmů, které sem přijedou a dominují způsobem, jako jsme to dokázali my," pochvaloval si Tuchel. "Štěstí ale nebylo na naší straně," posteskl si.

Real, který v předchozím kole vyřadil Paris St. Germain, se v semifinále střetne s lepším z dvojice Atlético Madrid - Manchester City. Do dnešní odvety půjdou s vítězstvím 1:0 z domácího zápasu Angličané.