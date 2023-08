Sparťany čeká v předkole LM Kodaň. Islandskému soupeři nedala šanci

Fotbalisté pražské Sparty se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s FC Kodaň. Dánští šampioni dnes porazili v domácí odvetě 2. předkola 6:3 islandský Breidablik a podle očekávání navázali na triumf 2:0 z úvodního duelu.

Sparta začne dvojutkání 8. srpna od 20:00 v Kodani, odvetu odehraje 15. srpna doma. Letenští, kteří si hlavní fázi Ligy mistrů naposledy zahráli v sezoně 2005/06, by na cestě do skupiny museli přejít přes dva soupeře. Pokud by ve 3. předkole LM neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Minimálně skupinu Evropské konferenční ligy mají čeští šampioni jistou.

Na pikantní souboj se tak může těšit velká část realizačního týmu Sparty, dánští trenéři Pražanů v čele s hlavním koučem Brianem Priskem se postaví svým krajanům. Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3.

Kodaň i dnes proti Breidabliku potvrdila roli velkého favorita, ačkoliv islandský celek se ujal po gólu Svanthórssona v deváté minutě vedení. Domácí ale rozhodli třemi brankami mezi 33. a 37. minutou, postupně se prosadili z přímého kopu Goncalves a střelami z úhlu Ašurí s Larssonem. Ještě do poločasu navíc přidal čtvrtou branku podobným způsobem Óskarsson.

Osmnáctiletý islandský útočník se trefil podruhé proti svým krajanům krátce po pauze. V 51. minutě ještě snížil tečovanou střelou Steindorsson, vzápětí ale po individuální akci dokonal Óskarsson hattrick. Divoký zápas gólově zakončil čtvrthodinu před koncem Gunnlaugsson, Kodaň přesto vyhrála i čtvrtý soutěžní zápas v sezoně.

Na další překvapivý postup po vyřazení Ferencvárose Budapešť navázal Klaksvík z Faerských ostrovů. Po úvodní bezbrankové remíze dnes na hřišti Häckenu brzy vedl, švédští mistři ale stav zásluhou Sany a Layouniho krátce po změně stran otočili. Vzápětí srovnal druhou trefou v zápase záložník Frederiksberg. Také v prodloužení pak dokázali Faeřané díky Gussiasovi zareagovat na Sadiqův gól.

Za stavu 3:3 přišly na řadu pokutové kopy. Rozhodla až pátá série, v níž domácí Rygaard netrefil a senzaci dokonal Forren. Klaksvík se jako první tým z Faerských ostrovů dostal do 3. předkola Ligy mistrů a má jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů.

Klaksvík narazí ve 3. předkole na Molde, které díky dvěma gólům v závěrečné čtvrthodině vyhrálo doma 2:0 nad HJK Helsinky a otočilo nepříznivé skóre 0:1 z prvního duelu.

V další fázi jsou i polští šampioni z Čenstochové, kterým stačila po domácím triumfu 3:2 dnešní remíza 1:1 na hřišti Karabachu. Domácím nepomohla ani další trefa útočníka Xhixhy, jenž se dvakrát prosadil už v úvodním duelu. Čenstochová se v dalším kole utká s kyperským Arisem Limassol.

Jméno soupeře se po úterním postupu přes Zrinjski Mostar dozvěděl Slovan Bratislava. Slovenští mistři změří síly s Maccabi Haifa. Izraelský celek udolal 4:1 po prodloužení Šeriff Tiraspol.

Servette Ženeva hrálo v Genku od třetí minuty bez vyloučeného Crivelliho, i v oslabení ale dokázalo dvakrát odpovědět na soupeřovu vedoucí branku a remízou 2:2 dovést utkání do penalt. V nich hned na úvod neuspěl v domácím dresu bývalý plzeňský záložník Hrošovský, naopak hráči Servette byli neomylní a zvítězili 4:1. Švýcarský tým se v další fázi utká s glasgowskými Rangers.

Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Astana - Dinamo Záhřeb 0:2 (0:1), první zápas 0:4, postoupilo Dinamo; Karabach - Čenstochová 1:1 (0:0), první zápas 2:3, postoupila Čenstochová; Häcken (Švéd.) - Klaksvík (Faer. ostr.) 3:3 po prodl. (2:2, 1:1), na pen. 3:4, první zápas 0:0, postoupil Klaksvík; Molde (Nor.) - HJK Helsinky 2:0 (0:1), první zápas 0:1, postoupilo Molde; Maccabi Haifa - Šeriff Tiraspol 4:1 po prodl. (2:1, 1:1), první zápas 0:1, postoupilo Maccabi; FC Kodaň - Breidablik (Isl.) 6:3 (4:1), první zápas 2:0, postoupila Kodaň; Galatasaray Istanbul - Žalgiris Vilnius 1:0 (1:0), první zápas 2:2, postoupil Galatasaray.

Nemistrovská část:

Genk - Servette Ženeva 2:2 po prodl. (2:2, 1:1), na pen. 1:4, první zápas 1:1, postoupilo Servette.