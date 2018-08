Slávistické šance na Ligu mistrů srazil hloupý gól. Jednoznačně naše chyba, zlobil se Trpišovský

před 2 hodinami

Proti silnému Dynamu Kyjev sehrála Slavia důstojnou partii, přesto výsledek 1:1 dává větší šance do odvety ukrajinskému týmu.

Praha - Jaká škoda. Slávisté sice hned na začátku přežili superšanci Dynama, jinak ovšem ukrajinského soka do šancí téměř vůbec nepouštěli. Hosté udeřili až v momentě, kdy červenobílí přestali hrát: kvůli dvěma balonům na hřišti čekali na hvizd rozhodčího, místo toho však obraně pláchl Verbič a překonal Koláře.

Hloupý gól může Slavii v odvetě mrzet. Zvlášť proto, že doma byla lepším týmem. Jenže ve druhé půli spálila dvě velké šance, naopak Dynamo trestalo vlastně z ničeho.

"Už předtím byla podobná situace a rozhodčí hru přerušil," posteskl si po zápase slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Vinu ale neházel na sudí, situaci si podle něj měli pohlídat hráči v červenobílých dresech.

"Je to naše hrubá chyba. Místo toho, abychom soupeřovy hráče vystavovali do ofsajdu, tak jsme je měli ubránit. Dostali jsme gól z banální situace," dodal Trpišovský.

Jedním z borců v sešívaném dresu, který u rozhodující situace zaspal, byl i Josef Hušbauer. "Hráč s balonem stál, čekali jsme, že rozhodčí hru přeruší, ale soupeř rychle rozehrál. My jsme na ně hlavně neměli koukat, ale hrát. Takové zaváhání se v tak důležitých zápasech nevyplácí," prohlásil slávistický záložník.

Nakonec to byl právě muž s desítkou na zádech, kdo v nastaveném čase vyrovnal z penalty a upravil tak skóre před odvetou na 1:1. To ale nic nemění na tom, že pokud chtějí červenobílí myslet na postup do 4. předkola, musí příští týden v Kyjevě skórovat.

"Výsledek 1:1 je samozřejmě jiný než 0:0. Ale my bychom na Ukrajinu stejně nejeli bránit, chtěli bychom tam dát gól. V momentě, kdy se nám to povede, vývoj se otočí v náš prospěch," doufá Trpišovský.

Jenže jak se slávisté přesvědčili, dát gól Kyjevu není zas taková legrace. Dynamo sice poprvé v sezoně inkasovalo, gól ze hry ale Ukrajinci nedostali už pět zápasů. A s přípravou hned osm.

"To, co platí na každého soupeře, je aktivita. Bylo to vidět na prvních dvaceti minutách, kdy jsme byli pasivnější, a pak jsme hráče Dynama těžko naháněli po hřišti," říká kouč Slavie.