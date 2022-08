Plzeňský fotbal si nezasloužil umřít. Šádek prožil den, který už nic nepřekoná

Generální ředitel a majitel fotbalové Plzně Adolf Šádek prožil den, který už podle něj nic nepřekoná. Nejprve se mu odpoledne narodila dcera a večer pak se západočeským klubem oslavil postup do skupiny Ligy mistrů.

Viktoria si zahraje hlavní fázi elitní soutěže počtvrté v historii a Šádek označil letošní úspěch za nejcennější. Užíval si ho o to víc, že měl český šampion v poslední době finanční problémy. Šádek připustil, že se kvůli tomu cítil "mrtvý", díky jistotě více než 400 milionů korun je ale momentálně "živý".

"Pro mě je tohle den, který už nebude nikdy ničím překonaný. Je to den, kdy jsme počtvrté postoupili do skupiny Ligy mistrů. To je ve fotbalovém světe strašně moc, pro mě i pro kluky to strašně moc znamená. Ještě je to den, kdy se mi odpoledne narodila dcera. Říkal jsem si: nebylo by to krásné, kdyby ten den měl upgrade? Kluci jsou fantastičtí, že to posunuli ještě o level výš. Udělali ten den dnem, na který nikdy nezapomenu," řekl Šádek stanici Premier Sport 2 po výhře 2:1 nad Karabachem.

Letošní postup do skupiny Ligy mistrů označil i díky složité finanční situaci klubu za cennější než předchozí tři účasti v hlavní fázi v letech 2011, 2013 a 2018. Vloni v březnu převzal Viktorii z pozice generálního ředitele po Tomáši Paclíkovi a snažil se pro Západočechy sehnat nového majitele. Podle médií klub trápily dluhy.

"Upřímně pro mě je to asi nejcennější postup. Poslední dva roky se s tu situací celkově peru. Už jsem byl chvíli mrtvý, pak polomrtvý, teď jsem na chvilku živý. Plzeňský fotbal si za to, jak pracujeme a jak to děláme, nezasloužil umřít. Je vidět, že fungujeme jako klub trošku jinak než ostatní, že to není o penězích. Je to o té třetí přidané hodnotě. Jsem neskutečně vděčný za to, jak to hráči uchopili. Budeme ještě dýchat," řekl Šádek, který neuvedl, zda si postupu neplánuje klub ponechat.

"Pevně věřím, že klukům z Prahy, ne nepřátelům, ale soupeřům, ještě zatopíme a budeme zkvalitňovat český fotbal jako celek. Jsem strašně rád, že český fotbal zase bude mít tým v Lize mistrů. Slavia držela v pohárech v minulých sezonách vlajkovou loď, teď jsme to zase převzali na chvilku my. Pevně věřím, že české kluby to ve čtvrtek zvládnou (odvety Evropské konferenční ligy) a budeme dál ve třech v pohárech," přál si Šádek.

Připustil, že v závěru odvety s Karabachem prožíval nervy. "Byl jsem zavřený sám v kanceláři, naskakovala sedmička, osmička. Bylo to poměrně náročné. Klukům jsem věřil, ale kvalita soupeře byla obrovská na to, aby nám vstřelil druhou branku a mohlo se jít do prodloužení. Ale zvládli jsme to díky klukům, kteří posledních 20 minut zabrali a nedali soupeři čuchnout," uvedl Šádek. "Jsem emocionálně vymlácený," doplnil s úsměvem.

Na malou oslavy prý ale ještě sílu najde. "Myslím, že dvě tři hodinky ještě zvládnu, ale v nějaké rozumné míře. Jsem člověk, který tolik neumí slavit bezprostředně, mně to vždy dochází až postupně," uvedl Šádek.

"Budu to vstřebávat a říkat si, jestli jsem šťastnější, že se mi narodila dcera, nebo že jsme postoupili. Paní nemá O2 Premier Sport, tak řeknu, že jsem šťastnější, že jsme postoupili do Ligy mistrů. Ona spí, nikdo jí to asi neřekne," smál se Šádek.

"Fakultka (nemocnice) je kousek, když jsme dali gól, tak to dvakrát vzbudilo moje dítě. Jsem neskutečně šťastný, že jsme počtvrté postoupili do Ligy mistrů, na pár vteřin to přebilo moji odpolední radost," vtipkoval Šádek. Dcera dostala jméno Sofie. "Viktorie by mi přišlo trapné," řekl s úsměvem.

Vysněného soupeře pro skupinu nemá. "Bylo by smutné, kdybychom dostali Barcelonu nebo Paříž a oni by je pak vyřadili kvůli porušení finančního fair play. Snad je UEFA nevyřadí a budeme se jim moci postavit. Nemám přání ohledně soupeřů. Jsme ve čtvrtém koši, pro plzeňské fanoušky a český fotbal si přeju soupeře takové, abychom měli možnost postoupit do jarní části (pohárů)," dodal Šádek.