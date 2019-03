Propadák století, píší ve Španělsku o Realu. Chyběl nám Ramos, mrzelo kouče Solariho

před 1 hodinou

Hororový týden pro Real Madrid zakončil domácí debakl s Ajaxem v Lize mistrů. Po dvou porážkách s Barcelonou si mohl tým Santiaga Solariho spravit chuť v dobře rozehraném osmifinále, do domácí odvety si přivezl vedení 2:1. Jenže místo postupu Madrid ztratil naději na titul ve třetí soutěži v jednom týdnu.

Hráči se v hodnocení zápasu shodli, že sezona pro Madrid vyřazením z LM v podstatě skončila. Letos zůstanou Los Blancos bez trofeje. "Máme za sebou strašnou sezonu," přiznal obránce Dani Carvajal po po domácí prohře 1:4 s Ajaxem.

Ajax na španělský tým v prvním poločase nastoupil. Skvěle si počínal na postu falešné devítky srbský útočník Dušan Tadič, který svým spoluhráčům připravil první dvě branky. "Nevím jak to popsat… Do zápasu jsme nevstoupili v dobrém rozpoložení. Chtěli jsme vyhrát, měli jsme čistou hlavu, ale po dvou porážkách s Barcelonou to na nás dolehlo," hledal příčiny špatného vstupu do zápasu Carvajal.

Nervozita Madridu se projevovala především v obraně, Ajax měl několik nebezpečných útoků a skóre po prvním poločase mohlo být pro Real i horší.

"Chyběl nám vykartovaný Ramos. Při vší úctě k ostatním hráčům, on je náš kapitán. Hodně chyběl," stěžoval si trenér Solari. Ramos si nechal v Amsterdamu úmyslně žlutou kartu, aby mohl po stopce nastoupit v případném čtvrtfinále.

Jenže toho už se Real letos nedočká a na Carvajalovi byla znát frustrace. "Jsme v bludném kruhu a nevidím konec," povzdechl si po zápase. "Máme mladý tým a prostor ke zlepšení je obrovský. Musíme se tomu postavit, nikdo se nesmí schovávat," soptil sedmadvacetiletý obránce.

Prohra s Ajaxem je v několika ohledech historická. Výsledek 1:4 je pro Real největší domácí porážkou v evropských pohárech (společně s prosincovou prohrou 0:3 s CSKA v základní skupině). Zároveň šlo o čtvrtou domácí porážku v řadě. Tak špatnou sérii zaznamenal Madrid teprve potřetí (po letech 2004 a 1995) a vůbec poprvé vypadl z pohárů poté, co v prvním zápase zvítězil na hřišti soupeře.

Španělská média píší o propadáku století a spekulují o možných změnách v klubu. Nejen o pozici trenéra, ale i o odchodech a příchodech hráčů, strukturálních změnách.

"Nepřišel jsem, abych se hned vzdal. Musíme zůstat v klidu," snažil se po zápase mírnit emoce trenér Solari. "Jedině tak najdeme cestu ven. "V tak složité situaci musí tým ukázat svou sílu, charakter. Madrid je velkoklub, větší než ostatní. Vždycky se vrátí zpět ještě silnější," uzavřel Solari.

Jeho pozice byla nejistá už po dvou porážkách s Barcelonou v minulém týdnu. Argentinský trenér má sice na Santiago Bernabeu smlouvu až do roku 2021, ale o jeho odvolání se spekuluje. Je možné, že pokud neskončí nyní, stane se tak po konci sezony.