Priskeho cíl je jasný: vrátit Ligu mistrů na Letnou

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske věří svému týmu před dvojzápasem 3. předkola Ligy mistrů proti FC Kodaň více než v minulé sezoně, kdy Pražané v souboji 2. předkola Evropské konferenční ligy s norským Vikingem Stavanger nečekaně vypadli

Šestačtyřicetiletý Dán na tiskové konferenci před úterním úvodním duelem v Kodani prohlásil, že má velkou touhu po 18 letech vrátit Ligu mistrů na Letnou.

Pro Priskeho představovalo dvojutkání s Vikingem začátek angažmá ve Spartě. "Týmu věřím víc než před rokem. Jsou to dvě odlišná utkání, se vším respektem k Vikingu nás tady a příští týden v Praze čeká úplně jiný soupeř. Mám z týmu lepší pocit než před rokem, je to ale úplně jiná úroveň. Navíc se bude hrát na Parkenu. Bude to pěkný dvojzápas," řekl Priske, jenž v Kodani v letech 2016 a 2017 působil jako asistent.

V minulém ročníku dovedl Pražany k prvnímu titulu po devíti letech, jeho další cíl je jasný. "Můj hlad a touha se řídí úspěchem Sparty a snahou přivést Ligu mistrů zpátky do Prahy. Je to už dlouho, co jsme měli kvalitu na to hrát ve skupině. Je to má motivace, žene mě to. Zítřejšímu zápasu samozřejmě dodává na zajímavosti, že mě s Kodaní spojuje minulost a že jsem Dán, ale má motivace je dotáhnout Spartu k úspěchu," uvedl Priske, zvolený nejlepším trenérem uplynulé sezony české nejvyšší soutěže.

"Přijeli jsme sem vyhrát a snažit se hrát svým stylem. Předkolo nemůžeme rozhodnout zítřejším zápasem. Uděláme všechno pro to, abychom se do Prahy vrátili s dobrým výsledkem. V každém utkání chceme vyhrát, i venku. Jsme si ale vědomi atmosféry v Parkenu a toho, že hrajeme proti výbornému mužstvu. V posledních letech odehráli spoustu zápasů v evropských pohárech, v minulé sezoně hráli Ligu mistrů," připomněl Priske, jehož v Parkenu podpoří i několik příbuzných.

V dvojutkání s úřadujícími dánskými mistry favorita nevidí. "Nikdy není jednoduché říct, kdo je favorit. Můžete se podívat na výsledky Kodaně v Parkenu, na její působení v Lize mistrů. Na druhé straně Sparta si skupinu Ligy mistrů naposledy zahrála před 18 lety. Nebo se můžete podívat na koeficient Kodaně, v němž je celkem dominantní. Myslím si ale, že to bude 50 na 50. Stojí proti sobě dva silné týmy. Rozhodnou maličkosti. Musíme zařídit, aby se přiklonily na naši stranu," uvedl dánský kouč.