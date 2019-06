Těžký los pro Plzeň. Cestu za Ligou mistrů začne proti Olympiakosu

před 1 hodinou

Fotbalisté Plzně se ve 2. předkole Ligy mistrů utkají s Olympiakosem Pireus. První zápas odehraje český vicemistr 23. nebo 24. července doma, odveta je na programu o týden později v Řecku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Viktoria coby nenasazený tým mohla ve 2. předkole nemistrovské části dostat jen dva týmy - Olympiakos Pireus nebo Basilej. Pokud Plzeň z 2. předkola postoupí, získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. V případě, že by přešla i přes 3. předkolo, čekalo by ji ještě závěrečné play off. V něm vstoupí do kvalifikace ligový šampion Slavia Praha.

Plzeň si dosud zahrála základní skupinu Ligy mistrů třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, vloni pak přímo coby vítěz české ligy. Poslední tři účasti v kvalifikaci prestižní soutěže Viktorii účast v hlavní fázi nevynesly - neuspěla v letech 2015, 2016 ani 2017.

Olympiakos skončil v uplynulé sezoně ve své domácí soutěži stejně jako Plzeň na druhém místě, na neporažený PAOK Soluň ztratil pět bodů. Pireus je historicky nejúspěšnějším řeckým týmem, celkem získal 44 ligových titulů. Naposledy se radoval z mistrovského primátu předloni, kdy vyhrál soutěž posedmé za sebou. Nikdy z řecké ligy nesestoupil.

Olympiakos byl v minulosti pravidelným účastníkem základní skupiny Ligy mistrů, kterou si naposledy zahrál v sezoně 2017/18. Maximem klubu je čtvrtfinále z ročníku 1998/99. Mezi hlavní opory týmu patří řecký reprezentační záložník Kostas Fortunis, norský středopolař Omar Elabdellaoui či egyptský útočník Ahmad Hasan. Fortunis byl s 12 góly třetím nejlepším střelcem uplynulé ligové sezony, Hasan pak s 11 brankami čtvrtým.

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů v Nyonu (první zápasy 23. a 24. července, odvety 30. a 31. července):

Nemistrovská část:

Viktoria Plzeň - Olympiakos Pireus, PSV Eindhoven - FC Basilej.

Mistrovská část:

Maccabi Tel Aviv - FC Astana/Kluž, Borisov (Běl.)/Piast Gliwice - Linfield (Sev. Ir.)/Rosenborg Trondheim, The New Saints (Wal.)/vítěz kvalifikačního turnaje - FC Kodaň, Ludogorec Razgrad (Bulh.)/Ferencváros Budapešť - Dudelange (Luc.)/Valletta, Dundalk (Ir.)/Riga - Partizani (Alb.)/Karabach (Ázerb.), Šeriff Tiraspol/Saburtalo Tbilisi - Dinamo Záhřeb, Celtic Glasgow/FK Sarajevo - Nömme Kalju (Est.)/Škendija Tetovo (Sev. Mak.), Suduva Marijampole (Lit.)/Crvena Zvezda Bělehrad - HJK Helsinky/Tórshavn (Faer. ostr.), Slovan Bratislava/Sutjeska Nikšič (Č. Hora) - APOEL Nikósie, Valur Reykjavík/Maribor - Ararat-Armenia/AIK Stockholm.