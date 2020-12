Další ostuda Realu. Šachtaru podlehl i podruhé a hrozí mu vyřazení z Ligy mistrů

Fotbalisté Realu Madrid podlehli Šachtaru Doněck v tomto ročníku Ligy mistrů i podruhé a po porážce 0:2 v Kyjevě si výrazně zkomplikovali postup do osmifinále. V závěrečném kole skupiny B tak nemusí Realu za týden stačit k postupu ani výhra nad Mönchengladbachem, pokud německý tým ve večerním duelu porazí Inter Milán a příští týden doma podlehne Šachtaru.

Real podlehl Šachtaru v úvodním zápase v Madridu překvapivě 2:3, předpokládalo se však, že i bez zraněného kapitána Sergia Ramose půjde za výhrou, která by mu zajistila postup do play off. Vyhrál totiž oba předchozí zápasy s Interem Milán, kdežto Šachtar dostal v duelech s Mönchengladbachu dohromady deset branek.

Do sestavy Realu se po třízápasové pauze zaviněné zraněním vrátil klíčový útočník Karim Benzema a už v 5. minutě poslal do šance Marca Asensia, ten však trefil tyč. Jenže to bylo poslední vážnější ohrožení domácí branky, naopak po celý zápas bránící Šachtar spoléhal na brejky. Po jednom z nich skóroval v 57. minutě střídající Dentinho, který napálil z deseti metrů odražený míč za záda gólmana Courtoise.

Real sice ve zbytku zápasu vrhl všechny síly do útoku, v 82. minutě se ale na vlastní polovině rozběhl další střídající hráč Šachtaru Manor Salomon, před velkým vápnem si míč zasekl a střelou na přední tyč překvapil Courtoise. "Bílý balet" prohrál na Ukrajině teprve podruhé v historii, poprvé to bylo před 21 lety proti Dynamu Kyjev.

Fotbalisté Salcburku poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů vyhráli a udrželi šanci na postup do osmifinále. Na hřišti Lokomotivu Moskva zvítězili 3:1 především díky dvěma gólům Mergima Berishy, který zaznamenal v tomto ročníku soutěže už čtyři góly.

Pokud Atlético Madrid ve večerním zápase doma neporazí Bayern Mnichov, utká se Salcburk za týden se španělským týmem o play off. Naopak Lokomotiv o šanci na postup přišel a v příštím týdnu bude na hřišti Bayernu hrát jen o účast v play off Evropské ligy.

5. kolo základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina A:

Lokomotiv Moskva - Salcburk 1:3 (0:2)

Branky: 79. Mirančuk z pen. - 28. a 41. Berisha, 81. Adeyemi. Rozhodčí: Palabiyik - Sesigüzel, Olguncan - Bitigen (video, všichni Tur.).

21:00 Atlético Madrid - Bayern Mnichov.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 15:4 12 2. Atlético Madrid 4 1 2 1 4:7 5 3. Salcburk 5 1 1 3 10:15 4 4. Lokomotiv Moskva 5 0 3 2 5:8 3

Skupina B:

Šachtar Doněck - Real Madrid 2:0 (0:0)

Branky: 57. Dentinho, 82. Solomon. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) - Gil (video, Pol.).

21:00 Mönchengladbach - Inter Milán.

Tabulka:

1. Mönchengladbach 4 2 2 0 14:4 8 2. Šachtar Doněck 5 2 1 2 5:12 7 3. Real Madrid 5 2 1 2 9:9 7 4. Inter Milán 4 0 2 2 4:7 2

Skupina C:

21:00 Olympique Marseille - Olympiakos Pireus, FC Porto - Manchester City.

Skupina D:

21:00 Liverpool - Ajax Amsterodam, Bergamo - Midtjylland.