Není to hanba, tvrdí Bílek o vystoupení Plzně. Za Ligu mistrů je rád i přes příděly

Dvakrát pět gólů, dvakrát čtyři. Viktoria Plzeň schytává ve fotbalové Lize mistrů výprasky a blíží se k nelichotivému titulu nejhoršího celku v historii soutěže. "Není to žádná hanba," tvrdí přesto kouč českého šampiona Michal Bílek.

Po pěti zápasech nemá Plzeň ve skupině ani bod a skóre se vyšplhalo do obludné podoby 3:20. "To vypadá hrozivě," uznal Bílek po středeční prohře 0:4 na stadionu Interu Milán.

Zápis historicky nejhoršího týmu soutěže zatím drží Dinamo Záhřeb. V sezoně 2011/2012 končilo skupinu rovněž bez jediného bodu a se skóre 3:22.

Viktoriáni tak musí doufat, že k nim bude v posledním duelu Barcelona milosrdná. Kataláncům už navíc o nic nepůjde, o šanci na postup přišli a třetí příčku, znamenající přesun alespoň do Evropské ligy, už jim Západočeši také uzmout nemohou.

Ačkoli Plzeň inkasuje jeden direkt za druhým, Bílek nelituje, že prestižní soutěž hraje. "Jsme rádi, že si Ligu mistrů můžeme zahrát i za cenu toho, že dostáváme takové příděly," přiznal stratég českých šampionů.

"Jsme velmi spokojení s tím, že jsme se tam dostali z předkol, která pro nás byla nesmírně těžká," připomněl Bílek.

Stejně vidí účinkování Plzně mezi evropskou smetánkou záložník Lukáš Kalvach. "Pro nás i český fotbal je velký úspěch, že jsme do skupiny vůbec postoupili. Jsou to skvělé zápasy a zážitek," nenechává si debakly zkazit dojem sedmadvacetiletý středopolař.

"Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom uhráli nějaké body. Ale kvalita soupeřů je jinde," musel přiznat Kalvach. "My se soustředíme na to, abychom zvládali ligu a zas o to mohli příští rok bojovat," odhalil hlavní cíl svého mužstva.

O rozdílu mezi oběma soupeři mluvil rovněž Bílek. "Kvalita Interu v rychlosti, ovládání míče všech hráčů je na obrovské úrovni," použil podobná slova jako v předchozích konfrontacích s Bayernem Mnichov a Barcelonou.

Ve středu vydržela Plzeň hájit čisté konto nejdéle z dosavadních vystoupení v aktuálním ročníku soutěže. První gól inkasovala "až" po půlhodině hry, kdy se prosadil Mchitarjan.

"Drželi jsme to do 35. minuty, pak jsme bohužel dvakrát nezachytili náběh soupeře, který se dostal do pokutového území a dal branky. Byla to škoda, protože do té doby jsme hráli slušně," myslel si Bílek, přestože jeho svěřenci za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku soupeře.

"Individuálně jsou v Interu nejlepší hráči na světě. Mají i velmi dobře propracovaný systém a je těžké se do nich dostat," vysvětloval Kalvach. "Je to top level a pro nás velká škola," uzavřel.